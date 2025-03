UTBK SNBT 2025 Dibuka 11 Maret, Cek Syarat dan Cara Daftarnya

TEMPO.CO, Jakarta – Registrasi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB 2025 melalui jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) akan dibuka mulai besok, Selasa, 11 Maret 2025.



Jalur seleksi berbasis tes ini memungkinkan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat akhir untuk memilih perguruan tinggi negeri (PTN) secara lintas wilayah, atau tanpa terbatas oleh wilayah domisili. Calon mahasiswa juga bisa mengikuti tes secara fleksibel dengan memilih lokasi tes yang sesuai.



Peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2025 sebanyak satu kali. Kemudian, hasil UTBK 2025 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2025. Adapun SNBT 2025 dilakukan berdasarkan hasil UTBK 2025, ditambah portofolio bagi peserta yang memilih program studi seni dan/atau olahraga.



Berdasarkan ketentuan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP 2025, SNBP 2024, dan SNBP 2023 tidak dapat mengikuti UTBK-SNBT 2025.



Melansir dari situs web SNPMB, berikut syarat yang harus dipenuhi peserta dan cara mendaftar SNBT-UTBK 2025.



Syarat Peserta

· Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

· Peserta wajib memiliki akun SNPMB Siswa yang dapat dibuat di Portal SNPMB.

· Siswa SMA/SMK/MA Kelas 12 atau kelas terakhir pada 2025, atau peserta didik Paket C tahun 2025 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2025.

· Siswa yang belum mempunyai ijazah harus membawa surat keterangan siswa kelas 12 sekurang-kurangnya disertai dengan identitas meliputi nama, kelas, NISN dan NPSN; pas foto terbaru (berwarna); tanda tangan Kepala Sekolah/Madrasah; dan stempel/cap sekolah.

· Lulusan SMA/SMK/MA Sederajat tahun 2023 dan 2024, atau Lulusan Paket C tahun 2024 dan 2023 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2025.

· Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri, harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan.

· Bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan/atau olahraga wajib mengunggah portofolio.

· Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi.

· Bagi peserta berkebutuhan khusus tunanetra wajib mengunggah Surat Pernyataan Tunanetra.

· Membayar biaya UTBK (kecuali Peserta KIP Kuliah).



Cara Mendaftar

1. Login Portal SNPMB dan Pilih Menu Pendaftaran UTBK-SNBT

Masuk ke Portal SNPMB menggunakan akun SNPMB.

2. Melengkapi Biodata

Mengisi dan melengkapi biodata, unggah pas foto berwarna terbaru, dan verifikasi biodata serta unduh dan unggah pernyataan tunanetra dan/atau hambatan visual.

3. Memilih Program Studi dan Mengunggah Portofolio

Peserta yang memilih program studi bidang seni dan/atau olahraga wajib mengunggah portofolio.

4. Memilih Pusat UTBK

Peserta dapat memilih lokasi pusat UTBK, lalu memperoleh slip pembayaran biaya UTBK bagi peserta non pelamar KIP Kuliah.

5. Melakukan Pembayaran

Mitra dan tata cara pembayaran dilihat pada Tata Cara Pembayaran Biaya UTBK di situs web SNPMB.

6. Mengunduh Kartu Peserta UTBK-SNBT

Masuk ke Portal SNPMB dan pilih menu pendaftaran UTBK-SNBT untuk mengunduh kartu peserta UTBK-SNBT.