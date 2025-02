Kumpulan Nomine Grammy

Sesuai dengan namanya, 2005 Grammy Nominees merupakan kumpulan lagu nomine Grammy Award tahun ini. Album yang dirilis Capitol Record awal bulan Februari ini merupakan seri ke-11 dari kumpulan nomine ajang penghargaan musik dunia tahunan. Grammy yang sudah memasuki usia ke-47, tahun ini diumumkan di markas klub basket NBA, LA Lakers, Staples Center, Amerika Serikat, 13 Februari kemarin.

Bintang Grammy tahun ini, Kenya West, rapper dan produser asal Amerika Serikat yang dinominasikan di 10 kategori, membawakan Through the Wire dari album The College Dropout. Ada pula If I Ain't Got You dari sensasi baru R&B Alicia Keys serta Burn dari Usher. Keys dan Usher sama-sama dinominasikan pada 8 kategori.

Norah Jones dan raja soul Ray Charles yang meninggal Juni lalu membawakan Here We Go Again dari album terakhir Ray Charles, Genius Loves Company, yang juga dinominasikan untuk album terbaik.

Di album ini terdapat beberapa lagu lain seperti Vertigo milik grup rock Irlandia U2, Green Day, My Evanescence, serta calon pendatang baru terbaik, Maroon 5.

PDA di Pergelangan

Jam di pergelangan tangan Anda kini boleh jadi tak sekadar penunjuk waktu. Produk baru Fossil, FX2008, merupakan jam tangan plus PDA (personal digital assistant). Jam ini menjalankan operasi Palm OS versi 4.1 didukung Dragonball Super VZ 66Mhz CPU. Asisten pribadi ini dilengkapi layar LCD 160 x 160 pixel yang berfungsi sebagai layar sentuh (touch screen) ala Palm sebenarnya.

Fitur yang menyertainya antara lain alarm dan memo pad. Berkat memori 8 megabyte yang dimilikinya, produk ini berkemampuan menyimpan ratusan nomor telepon, jadwal, dan catatan penting. Kalau Anda berkeinginan menambah program Palm OS ini, bisa dilakukan lewat koneksi kabel USB versi 1.1.

FX2008 dijual US$ 249 atau sekitar Rp 2,265 juta. Sedangkan versi lainnya, Abacus brand Wrist PDA (AU5005), dijual lebih murah sekitar Rp 1,81 juta.

Dicple Si Penerjemah

Anda ingin berlibur ke Jepang, Cina, atau Korea Selatan tapi hanya bisa berbahasa Inggris? Tak perlu khawatir. Pabrikan elektronik Korea, iRiver, mengeluarkan alat yang bisa menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa tersebut.

Alat yang diberi nama Dicple ini memiliki beberapa fitur. Ada pengenalan suara, penerjemah, text-to-speech, perekam suara, bahkan hingga radio FM, dan pemutar musik dengan format MP3, WMA, dan ASF. Total, Dicple dilengkapi 2,9 juta kata pada empat bahasa.

Kapasitas alat selebar kartu remi dengan tebal hampir 2 sentimeter ini bisa ditingkatkan dengan memori SD atau MMC. Untuk tenaga bisa menggunakan kabel USB versi 1.1 atau dua baterai tipe AAA. Alat yang memiliki layar mono LCD 4,5 inci (320 x 240 pixel) ini baru dipasarkan di Korea seharga sekitar 2,6 juta rupiah.

Jejak Maya

Situs Badan Intelijen Negara http://www.bin.go.id/ind/default.htm

Korps Badan Intelijen Negara (BIN) cukup kerepotan dengan dimasukkannya Brigjen Polisi (Purn) Zyaeri beserta enam orang anak buahnya dalam deretan tersangka kasus pemalsuan uang dan cukai rokok bulan lalu. Pada-hal Zyaeri saat itu adalah Kepala Staf Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal), yang justru bertugas membongkar kasus pemalsuan uang. Anda yang ingin mengetahui apa dan siapa badan yang berkantor di Kalibata, Jakarta Selatan itu, bisa mengunjungi situs www.bin.go.id.