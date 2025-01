Anda Punya Mata Cokelat? Hasil Riset Ini Dijamin Bikin Bangga

TEMPO.CO, Praha - Hasil riset mengungkapkan hal menarik tentang mata cokelat. Menurut studi yang terbit dalam jurnal Public Library of Science ONE, orang pemilik mata cokelat lebih bisa dipercaya. Adalah tim ilmuwan dari Charles University di Praha, Republik Cek, yang mengungkapkan hal ini.

Ciri yang sama juga berlaku pada perempuan. Pemilik mata cokelat dinilai lebih dapat dipercaya dibanding perempuan bermata biru. Namun perbedaan fitur wajah keduanya tidak setajam seperti yang dijumpai pada pria. "Persepsi tentang kepercayaan lebih berkaitan dengan fitur wajah yang berhubungan dengan mata cokelat," kata tim peneliti, seperti dilansir laman The Telegraph.

PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE ONE | THE TELEGRAPH