TEMPO.CO, New York - Banyak laporan pengalaman supranatural dari berbagai penjuru dunia. Umumnya kisah mereka dikaitkan dengan penglihatan, mungkin salah lihat atau memang melihat "hantu" betulan.



Tapi, penelitian dari tim peneliti Clarkson University di New York, Amerika Serikat, baru-baru ini, mencoba mengungkapkan hal lain: pengalaman supranatural itu kemungkinan berkaitan dengan penciuman. Demikian kabar yang dirilis oleh Mirror pada Kamis, 2 April 2015.



Kampus itu konon berhantu. Mahasiswa sering melaporkan melihat hantu di sebuah ruang di sana. Peneliti kemudian mencoba mencari kemungkinan hubungan antara kondisi udara ruang dan cerita-cerita hantu tersebut.



Peneliti mengatakan pengalaman manusia dalam kisah-kisah hantu itu serupa dengan simptom mental dan neurologis oleh beberapa orang yang terkena jamur beracun. Beberapa jamur, seperti rye ergot fungus, memang diketahui dapat menyebabkan gangguan jiwa bagi manusia.



Shane Rogers, associate professor teknik sipil dan lingkungan di universitas itu, menyatakan hubungan jamur beracun dan kisah hantu itu belumlah pasti, tapi menegaskan bahwa banyak pengalaman hantu berkaitan dengan lingkungan berjamur.



Tujuan penelitian ini, kata mereka, bukanlah untuk mematahkan legenda soal hantu tapi menyelidiki mengapa tempat-tempat tertentu dipandang berhantu.



"Hantu-hantu sering dilaporkan ada di bangunan-bangunan lebih tua yang boleh jadi memiliki kualitas udara yang buruk," kata Rogers.



Rogers, yang juga penggemar cerita hantu, bekerja bersama sekelompok mahasiswa untuk mengukur kualitas udara di beberapa tempat yang dilaporkan berhantu, seperti Remington Art Museum di Ogdensburg, New York, yang lama dikenal dengan cerita-cerita hantunya.



Tim ini akan mengumpulkan data di sana dan beberapa tempat lain selama musim semi dan panas dan akan menerbitkan hasilnya di akhir penelitian.



Apakah kamu percaya dengan hantu?



K | MIROR