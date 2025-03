Serba-serbi Laptop Kembar IdeaPad 5x Series Lenovo yang Dibanderol Rp 13-14 Jutaan

TEMPO.CO , Jakarta - Lenovo meluncurkan laptop IdeaPad Slim 5x dan IdeaPad 5x 2-in-1, dua seri IdeaPad pertama yang menggunakan prosesor Snapdragon X Plus 8-Core dari Qualcomm. Consumer Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan memastikan entitasnya berkomitmen menghadirkan produk inovasi yang dapat diakses oleh semua orang. “Tanpa batasan,” katanya dalam keterangan tertulis pada Kamis, 6 Maret 2025.

Prosesor Snapdragon X Plus 8 core pada kedua laptop anyar Lenovo dilengkapi dengan neural processing unit (NPU) berkemampuan 45 tera operation per second (TOPS). Sistem NPU ini meningkatkan efisiensi pemrosesan tugas berbasis AI. Memori Lenovo IdeaPad 5x series juga dibekali RAM 16GB LPDDR5X Dual-Channel dan solid state drive (SSD) berkapasitas 512 GB.