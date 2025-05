Soal Matematika Viral Ini Bikin Heboh 3 Juta Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Anda suka matematika atau teka-teki yang menantang kerja otak? Cobalah pecahkan soal matematika ini.



Teka-teki matematika ini di-share Randall Jones dari Columbus, Ohio, Amerika Serikat, di akun Facebook-nya.



Hingga kini, unggahan Randall tersebut telah dikomentari 3 juta orang lebih. Mereka berdebat tentang jawaban apa yang tepat untuk soal tersebut. Konon, hanya 1 dari 1.000 orang yang memahami soal ini. Surat kabar Inggris, Telegraph, perlu pula membahasnya.



Bahkan Presh Talwalkar, logikawan penggemar permainan matematika, perlu mengunggah video di YouTube untuk menjelaskan pemecahannya. Talwalkar adalah penulis sejumlah buku mengenai matematika dan logika, seperti Math Puzzles Volume 1, 2, and 3; 40 Paradoxes in Logic, Probability, and Game Theory; dan The Best Mental Math Tricks.



Anda penasaran?



Inilah soal itu.



1 + 4 = 5

2 + 5 = 12

3 + 6 = 21

8 + 11 = ?



Pertanyaannya, apa jawaban dari "8 + 11"?



Kalau Anda tak sabar, silahkan lihat jawabannya di sini.



KURNIAWAN



Baca Juga

Terungkap: Sebelum Digerebek, Gatot Brajamusti Dapat Ancaman

3 Orang ini Sedang Ramai Dibicarakan Netizen