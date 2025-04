Brasil Lolos ke Piala Dunia 2018, Begini Perjalanannya

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Brasil berhasil menjadi negara pertama yang memastikan lolos ke putaran Piala Dunia 2018 di Rusia. Tim sepak bola negeri Samba ini berhasil meraih 8 kemenangan beruntun untuk memastikan 1 dari 4 tiket jatah zona Amerika Selatan.



Brasil menorehkan rekor luar biasa pada kualifikasi Piala Dunia 2018. Dari 14 laga, mereka hanya menelan 1 kali kekalahan dari Cile. Kekalahan itu diderita pada laga pertama kualifikasi Oktober 2015 lalu. Bermain di kandang lawan, Brasil harus tunduk 2-0.



Setelah kekalahan itu, perjalanan Brasil yang saat itu masih ditangani Dunga bukannya tanpa hambatan. Mereka hanya mampu 2 kali menang dan 3 kali bermain imbang dalam 6 laga pertama kualifikasi.



Babak kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan sempat tertunda pergelaran Copa America Centenario. Hasil buruk yang dicapai oleh Neymar cs itu di ajang itu berujung pada pemecatan Dunga.



Dunga digantikan oleh Adenor Leonardo Bacchi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tite. Di tangan Tite, Brasil meraih 8 kemenangan Beruntun. Laga pertama dilewati Tite dengan kemenangan 0-3 atas Ekuador.



Hebatnya lagi, Brasil mampu mencetak 24 gol dan kebobolan hanya 2 gol dalam 8 laga itu. Kemenangan terbesar Brasil di tangan Tite adalah saat mereka menumbangkan musuh bebuyutannya, Argentina 3-0 November tahun lalu.



Berikut hasil lengkap Brasil di kualifikasi Piala Dunia 2018:



1. Cile vs Brasil: 2-0

2. Brasil vs Venezuela: 3-1

3. Argetina vs Brasil: 1-1

4. Brasil vs Peru: 3-0

5. Brasil vs Uruguay: 2-2

6. Paraguay vs Brasil: 2-2

7. Ekuador vs Brasil: 0-3

8. Brasil vs Kolombia: 2-1

9. Brasil vs Bolivia: 5-0

10.Venezuela vs Brasil: 0-2

11.Brasil vs Argentina: 3-0

12.Peru vs Brasil: 0-2

13.Uruguay vs Brasil: 1-4

14.Brasil vs Paraguay: 3-0



