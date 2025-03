Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-29: Arsenal Kalahkan Chelsea, Manchester United Menang, Tottenham Kalah

Kemenangan ini membawa Fulham naik ke posisi kedelapan dengan 45 poin dari 29 pertandingan, hanya tertinggal tiga poin dari Manchester City di posisi kelima, yang merupakan batas akhir untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Di sisi lain, Tottenham tetap tertahan di posisi ke-13 dengan 34 poin, memperpanjang rentetan hasil buruk mereka di liga.

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan Ke-29:

Sabtu, 15 Maret

Everton vs West Ham 1-1

Southampton vs Wolves 1-2

Ipswich Town vs Nottingham 2-4

Manchester City vs Brighton 2-2

Bournemouth vs Brentford 1-2.