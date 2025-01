Hasil Liga Europa Jumat dinihari, 24 Januari 2025: Lazio Lolos, Man United dan Tottenham Menang, AS Roma Kalah

Bagi Alkmaar, kemenangan ini memperbesar peluangnya lolos ke babak playoff. Mereka naik ke peringkat 15 setelah mengoleksi 11 poin dari tujuh pertandingan.

Hasil Liga Europa Pekan Ketujuh

AZ Alkmaar vs AS Roma 1-0

Bodo/Glimt vs Maccabi Tel Aviv 3-1

FC Porto vs Olympiacos 0-1

Fenerbahce vs Lyon 0-0

Hoffenheim vs Tottenham 2-3

Malmo vs Twente 2-3

Plzen vs Anderlecht 2-0

Qarabag vs FCSB 2-3

Eintracht Frankfurt vs Ferencvaros 2-0

Elfsborg vs Nice 1-0

Lazio vs Real Sociedad 3-1

Ludogorets vs Midtjylland 0-2

Manchester United vs Rangers 2-1

PAOK vs Slavia Prague 2-0

RFS vs Ajax 1-0

Royale Union vs Braga 2-1.

Klasemen Liga Europa