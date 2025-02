Hasil Piala Asia U-20 2025: Timnas U-20 Indonesia vs Uzbekistan 1-3, Garuda Nusantara Dipastikan Gagal ke Perempat Final

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan timnas U-20 Indonesia vs Uzbekistan pada laga kedua Grup C Piala Asia U-20 2025 di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, Cina, Minggu, 16 Februari 2025, berakhir dengan skor 1-3. Skuad Garuda Nusantara dipastikan gagal ke perempat final usai menelan kekalahan kedua grup.

Sementara, Indonesia dipastikan tersingkir di fase grup setelah kekalahan kedua di Grup C. Di laga pembuka mereka dikalahkan Iran dengan skor 0-3.

Meski sudah dipastikan gagal melaju ke fase berikutnya, Indonesia U-20 masih akan memainkan satu pertandingan tersisa di fase grup melawan Yaman yang juga dipastikan tersingkir setelah kalah 0-6 dari Iran di laga keduanya. Di satu sisi, Uzbekistan akan berduel dengan Iran di laga pamungkas grup untuk menentukan juara Grup C.

Pertandingan terakhir Grup C, yakni Uzbekistan vs Iran dan Indonesia vs Yaman, keduanya bakal dimainkan bersamaan pada Rabu, 19 Februari 2025, pukul 18.30 WIB.



Timnas U-20 Indonesia dipastikan gagal memenuhi target bisa menembus semifinal Piala Asia U-20 2025 demi bisa tampil di Piala Dunia U-20 2025 di Cile.