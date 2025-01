Hasil Undian Playoff Liga Champions 2024/25: Ada Duel Manchester City vs Real Madrid dan Celtic vs Bayern Munchen

Mulai dari babak playoff, sistem gugur akan diberlakukan. Dalam undian Liga Champions, tim yang finis di peringkat 9 hingga 16 akan menjadi tim unggulan dan akan menghadapi tim yang finis di peringkat 17 hingga 24. Tim unggulan akan memainkan leg kedua di kandang.

Berikut Hasil Undian Babak Playoff Liga Champions

Brest vs PSG

Manchester City vs Real Madrid

Monaco vs Benfica

Celtic vs Bayern Munchen

Club Brugge vs Atalanta

Juventus vs PSV

Sporting CP vs Borussia Dortmund

Feyenord vs AC Milan