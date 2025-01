Jadwal Bola Hari Ini: Final Liga 2, MU di Liga Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Selasa, 28 November 2017, akan menyajikan final Liga 2 dan lanjutan Liga Inggris. Selain itu ada juga pertandingan dari ajang Copa del Rey dan Coppa Italia.

Di final Liga 1, yang berlangsung di Bandung, PSMS Medan akan melawan Persebaya Surabaya. Ada pula perebutan posisi ketiga sekaligus perebutan tiket promosi ke Liga 1 antara Martapura FC dan PSIS Semarang.

Di Liga Inggris, Manchester United (MU) akan bermain melawan Watford. Selain itu ada laga Leiceser City vs Tottenham Hotspur.

Sedangkan di Copa del Rey, Real Madrid akan berlaga melawan Fuenlabrada dengan mengantongi keunggulan 2-0 dari pertemuan sebelumnya.

Liga 2

Selasa, 28 November 2017

15:00 Martapura vs PSIS Semarang (tvOne)--perebutan tempat ketiga

19:00 Persebaya Surabaya vs PSMS Medan (tvOne)--final

Liga Inggris

Rabu, 29 November 2017

02:45 Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace

02:45 Leicester City vs Tottenham Hotspur (beIN Sports 2)

03:00 Watford vs Manchester United (beIN Sports 1)

03:00 West Bromwich Albion vs Newcastle United (beIN Sports 3)

Coppa Italia

Rabu, 29 November 2017

00:00 SPAL 2013 vs Cittadella

03:00 Sampdoria vs Pescara

21:00 Sassuolo vs Bari

Copa del Rey

Rabu, 29 November 2017

01:30 Leganes vs Valladolid

01:30 Malaga vs Numancia

03:30 Celta Vigo vs Eibar

03:30 Levante vs Girona

03:30 Real Madrid vs Fuenlabrada.