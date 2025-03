Jadwal Liga 1 Selasa 4 Maret 2025: Malut United vs Arema FC dan Persija Jakarta vs PSIS Semarang

TEMPO.CO , Jakarta - Dua pertandingan Liga 1 2024-2025 pekan ke-25 akan dimainkan pada Selasa, 4 Maret 2025, Malut United vs Arema FC dan Persija Jakarta vs PSIS Semarang. Kedua laga ini dijadwalkan berlangsung pada malam.

Jadwal dan Hasil Liga 1 2024-2025 Pekan Ke-25



Sabtu, 1 Maret 2025

Persik Kediri vs Dewa United (1-2)

Persebaya Surabaya vs Persib Bandung (4-1)

Semen Padang FC vs PSBS Biak (1-1)