Jadwal Liga Champions Malam Ini: MU, Barca, Chelsea Bisa Lolos

TEMPO.CO , Jakarta - Sejumlah pertandingan seru akan menjadi bagian dari jadwal Liga Champions Kamis dinihari nanti, 23 November 2017. Salah satunya adalah pertandingan besar Juventus vs Barcelona.

Jadwal Final Piala FA Sabtu 15 Mei: Chelsea vs Leicester City Live di RCTI

Di Grup C, akan ada laga besar antara Atletico Madrid dan AS Roma serta pertandingan Qarabag vs Chelsea. Roma (nilai 8) bisa lolos bila menang atas Atletico (3). Chelsea (7) juga bisa melaju bila menang di laga nanti dan pada pertandingan lainnya Atletico kalah.