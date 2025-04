Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-32 setelah Real Madrid Kalahkan Bilbao 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Gol dari Federico Valverde membawa Real Madrid menempel ketat Barcelona seusai mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor 1-0 pada pekan ke-32 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Senin dini hari WIB, 21 April 2025.



Federico Valverde memecah kebuntuan untuk Real Madrid dengan mencetak gol ke gawang Athletic Club pada waktu tambahan babak kedua. Golnya membuat Real Madrid semakin mantap di peringkat kedua klasemen sementara Liga Spanyol dengan 69 poin dari 32 pertandingan, terpaut empat poin dari Barcelona di posisi pertama. Bilbao masih menempati peringkat keempat klasemen sementara Liga Spanyol dengan 57 poin dari 32 laga, unggul lima poin dari Villarreal di posisi kelima.



Secara statistik Real Madrid unggul atas Athletic Club dengan 74 persen penguasaan bola dan melepaskan 22 tendangan yang tujuh di antaranya tepat sasaran. Madrid memperagakan permainan menyerang sejak dimulainya pertandingan, akan tetapi hingga babak pertama selesai skor imbang tanpa gol tetap bertahan.



Memasuki babak kedua, Madrid menciptakan peluang terlebih dahulu melalui sundulan Jude Bellingham setelah menerima umpan silang, akan tetapi kiper Bilbao Unai Simon dapat melakukan penyelamatan.



Bellingham kembali mendapatkan peluang setelah menerima umpan sepak pojok dari Luka Modric, namun kali ini tendangannya masih menyamping tipis dari gawang Bilbao.

Los Blancos mendapatkan peluang emas lewat tendangan keras Federico Valverde dari batas kotak penalti yang masih membentur tiang gawang.



Madrid akhirnya berhasil membobol gawang dari Bilbao melalui tendangan yang dilepaskan oleh Vinicius Junior, akan tetapi dianulir VAR karena adanya offside terlebih dahulu.



Ketika laga memasuki waktu tambahan babak kedua, berkat gol yang dicetak Valverde setelah menyambut bola rebound di luar kotak penalti dan membobol gawang Bilbao sehingga skor berubah menjadi 1-0 pada menit 90+3. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan selesai.

Liga Spanyol Pekan Ke-32

Sabtu, 19 April 2025

Espanyol v Getafe 1-0

Rayo Vallecano vs Valencia 1-1

Barcelona vs Celta Vigo 4-3

Mallorca vs Leganes 0-0

Las Palmas vs Atletico Madrid 1-0.