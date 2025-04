Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-33 setelah Real Madrid Kalahkan Getafe 1-0

Real Madrid masih berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga Spanyol dengan 72 poin dari 33 pertandingan, menempel ketat Barcelona di peringkat pertama yang telah mengumpulkan 76 poin. Bagi Getage, kekalahan ini membuat mereka tak beranjak dari posisi ke-12 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 39 poin dari 33 laga, unggul tujuh poin dari zona degradasi.



Secara statistik pada pertandingan Real Madrid tampil lebih baik dibanding Getafe yang tujuh tendangannya tepat sasaran dan memiliki 64 persen penguasaan bola. Madrid mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu ketika laga dimulai dan memberikan ancaman melalui tendangan Fran Garcia, akan tetapi peluang tersebut dapat diselamatkan kiper Getafe David Soria.



Los Blancos kembali memberikan ancaman melalui tendangan Brahim Diaz, namun kembali dapat diselamatkan oleh David Soria yang melompat tinggi menghalau bola, akan tetapi bola rebound dapat disambar oleh Arda Guler dan membobol gawang Getafe sehingga skor berubah menjadi 1-0 pada menit 21.



Keunggulan satu gol tak membuat Madrid mengendurkan serangan dan kembali menciptakan peluang lewat tendangan Brahim Diaz yang mampu diamankan oleh David Soria.



Memasuki babak kedua, giliran Getafe yang menciptakan peluang lewat sundulan Alvaro Rodriguez setelah menerima umpan Coba da Costa, namun bolamasih melambung ke atas mistar gawang. Setelah sempat terancam pada awal babak kedua, Madrid kembali menekan Getafe dan sempat menciptakan peluang lewat tendangan Vinicius Junior yang masih dapat ditepis David Soria.



Menjelang berakhirnya pertandingan, Getafe memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan melalui tendangan Alvaro Rodriguez, akan tetapi peluang tersebut dapat digagalkan Thibaut Courtois dan skor 1-0 untuk kemenangan Madrid tetap bertahan ketika peluit panjang dibunyikan.

Liga Spanyol Pekan Ke-33

Hasil

Valencia vs Espanyol 1-1

Barcelona vs Mallorca 1-0

Athletic Bilbao vs Las Palmas 1-0

Celta Vigo vs Villarreal 3-0

Getafe vs Real Madrid 0-1

Alavés vs Real Sociedad 1-0.