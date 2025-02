Liga 1 Pekan Ke-22 Sudah Tuntas Digelar: Simak Rekap Hasil, Peta Persaingan, Klasemen, dan Jadwal Berikutnya

Jumat, 7 Februari 2025 Persita Tangerang vs Persik Kediri 1-0 Persis Solo vs Persebaya Surabaya 2-1

Sabtu, 8 Februari 2025 Madura United vs PSBS Biak 0-0 Barito Putera vs Semen Padang 2-1 Dewa United vs Persija Jakarta 2-1

Minggu, 9 Februari 2025 PSS Sleman vs Bali United 1-2 PSIS Semarang vs Persib Bandung 0-1.

Jumat, 14 Februari 2024 15.30 WIB | Semen Padang vs Persita (Indosiar, Vidio) 19.00 WIB | Persik Kediri vs Persis Solo (Indosiar, Vidio).

Senin, 10 Februari 2025 Arema FC vs PSM Makassar 1-1 Malut United vs Borneo FC 3-0.

Sabtu, 15 Februari 2024 15.30 WIB | Madura United vs Dewa United (Indosiar, Vidio) 19.00 WIB | Persebaya Surabaya vs PSBS Biak (Indosiar, Vidio).

Minggu, 16 Februari 2024

15.30 WIB | Borneo FC vs Barito Putera (Vidio)

15.30 WIB | Persija Jakarta vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio)

19.00 WIB | PSIS Semarang vs PSM Makassar (Indosiar, Vidio).



Senin, 17 Februari 2024

15.30 WIB | Arema FC vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio)

19.00 WIB | Bali United vs Malut United (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga