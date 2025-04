TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, berharap timnya bisa mematahkan rekor tak terkalahkan AS Monaco saat bermain di kandang sendiri, Stadion Stade Louis II. Allegri menganggap pertemuan kedua tim dalam laga pertama semifinal Liga Champions 2017, Kamis dinihari nanti, akan lebih berat dibanding pertemuan mereka dua tahun lalu di kompetisi yang sama.



"Saya berharap kami akan menjadi tim pertama yang mengalahkan Monaco di kandang dalam Liga Champions 2017. Mereka bermain dengan bola-bola langsung menuju jantung pertahanan dan sangat berbeda dengan tim yang kami hadapi dua tahun lalu," ujarnya.



Monaco memang memiliki rekor yang fantastis di kandang musim ini. Dari 10 laga, mereka berhasil memenangi sembilan laga di antaranya. Hanya Bayern Leverkusen yang mampu menahan gempuran Ramadel Falcao cs dan bermain imbang 1-1 di stadion itu.



Baca: Liga Champions 2017: Juventus Waspadai Darah Muda Monaco



Tak hanya itu, AS Monaco juga sangat produktif ketika bermain di kandang. Dari 21 gol yang telah pasukan Leonardo Jardim sarangkan ke gawang lawan musim ini, 16 di antaranya tercipta di kandang mereka sendiri.



Allegri sangat paham dengan kekuatan Monaco saat ini. Karena itu, dia meminta anak asuhnya bertahan dengan solid seperti yang biasa mereka tunjukkan sepanjang kompetisi. Dia berharap laga kedua tim akan berjalan dengan seru.



Baca juga: Liga Champions 2017: Cara Jitu Monaco Bongkar Pertahanan Juventus



"Monaco telah mencetak banyak gol, terutama di akhir-akhir pertandingan. Kami harus menghormati mereka dan kami tahu bahwa kami akan melewati dua pertandingan semifinal yang ketat," ujarnya.



Untuk menghadapi agresivitas AS Monaco, Juventus sendiri memiliki modal yang cukup baik. Hingga saat ini gawang Gianluigi Buffon baru kebobolan dua gol di Liga Champions 2017.



UEFA|FEBRIYAN