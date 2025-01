Liga Champions: Chelsea Tumbang, Lampard Damprat Morata

TEMPO.CO, Jakarta - Legenda Chelsea, Frank Lampard, melancarkan kritik terhadap performa Alvaro Morata dalam laga Chelsea lawan AS Roma di Liga Champions, Rabu dinihari tadi, 1 November 2017. Menurut dia, Morata tak cukup tajam dan banyak menyia-nyiakan peluang sehingga Chelsea kalah dengan skor 0-3.



Lampard menilai Chelsea sebenarnya punya cukup peluang untuk menyamakan kedudukan pada babak pertama saat skor masih 0-1. Dia mengomentari performa Alvaro Morata yang gagal mengubah umpan Cesc Fabregas dan Eden Hazard menjadi gol.



"Ya, mereka memiliki beberapa peluang. Saya kecewa dengan Morata, dia hanya membutuhkan sebuah sentuhan akhir. Dia tak perlu menggerakkan kakinya seperti itu dalam posisi itu," ujarnya.



Menurut Lampard, Chelsea sebenarnya bermain cukup baik dalam laga itu. Fabregas dan Hazard mampu memberikan ancaman bagi AS Roma.



"Fabregas saat memegang bola bisa melepaskan beberapa umpan berbahaya. Biasanya Eden Hazard menjadi pemain yang bisa membuat segalanya terjadi. Dia terlihat sangat percaya diri saat membawa bola, Anda bisa melihatnya dalam pertandingan ini," kata Lampard.



Chelsea ditumbangkan AS Roma berkat dua gol Stephan El Shaarawy dan Diego Perotti. Akibat kekalahan itu, Chelsea kini berada di posisi kedua klasemen Grup C Liga Champions dengan perolehan tujuh angka, kalah satu angka dari AS Roma. Eden Hazard cs juga belum dapat memastikan lolos ke babak 16 besar karena kekalahan tersebut.



DAILY STAR