Prediksi Brighton vs Bournemouth di Liga Inggris Pekan Ke-27: Jadwal, H2H, Kondisi Tim, Perkiraan Susunan Pemain

Para pemain Brighton berselebrasi. Action Images via Reuters/Paul Childs

23-11-2024: Bournemouth vs Brighton 1-2

28-04-2024: Bournemouth vs Brighton 3-0

24-11-2023: Brighton vs Bournemouth 3-1

05-04-2023: Bournemouth vs Brighton 0-2

04-02-2023: Brighton vs Bournemouth 1-0