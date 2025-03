Prediksi Liverpool vs PSG di Leg Kedua 16 Besar Liga Champions: Jadwal, H2H, Berita Terkini, Perkiraan Pemain

TEMPO.CO , Jakarta - Laga Liverpool vs PSG (Paris Saint-Germain) akan tersaji pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2024-2025. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Anfield pada Rabu dinihari, 12 Maret 2025 dan disiarkan secara langsung melalui Vidio.

Jadwal Liga Champions Selasa 24 Oktober 2023: Galatasaray vs Bayern dan MU vs Copenhagen Live di SCTV

Liverpool, di sisi lain, makin kokoh di puncak klasemen Liga Inggris. Gelar Premier League sudah hampir pasti milik The Reds. Kemenangan 3-1 atas Southampton memperlebar jarak 15 poin dari Arsenal, pesaing terdekatnya dalam perburuan gelar.

Arne Slot mengonfirmasi Cody Gakpo akan akan tampil pada leg kedua setelah berjuang bangkit dari cedera. Tyler Morton, Joe Gomez, dan Conor Bradley masih absen karena cedera. The Reds kemungkinan bermain tanpa Dominik Szoboszlai karena telah bermain melampaui batas fisiknya sehingga kemungkinan Elliot akan menemapti posisi nomor 10.

Hasil Pertandingan Terakhir Liverpool vs PSG

Head to Head

06/03/2025: PSG vs Liverpool 0-1 (UCL)

29/10/2018: PSG vs Liverpool 2-1 (UCL)

10/09/2018: Liverpool vs PSG 3-2 (UCL)