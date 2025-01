Prediksi Manchester City vs West Ham United di Liga Inggris: Jadwal, H2H, Kondisi Tim, Perkiraan Susunan Pemain

TEMPO.CO , Jakarta - Laga Manchester City vs West Ham United akan tersaji pada pekan ke-20 Liga Inggris di Etihad Stadium pada Sabtu, 4 Januari 2025 pukul 22.00 WIB. The Citizens berusaha mempertahankan momentum positif sesudah kemenangan 2-0 melawan Leicester City.

31/08/24: West Ham vs Man City 1-3

19/05/24: Man City vs West Ham 3-1

16/09/23: West Ham vs Man City 1-3

04/05/23: Man City vs West Ham 3-0

07/08/22: West Ham vs Man City 0-2