3 Alasan Mengapa School 2017 Wajib Ditonton

TEMPO.CO, Jakarta -Setelah drama bertema sekolah, School 2013 dan Who Are You: 2015 sukses membetot perhatian penonton, harapan penikmat drama Korea terbaru School 2017 tampaknya lebih tinggi dari sebelumnya.



School 2017 dibintangi anggota grup K-Pop Gugudan, Kim Sejeong, Kim Jung Hyun, Jang Dong Yoon, dan Han Sun Hwa yang tampil sebagai pemeran utama. Mereka menjadi murid-murid dari Geumdo High School yang berusaha untuk mengatasi kerasnya dunia yang hanya mementingkan nilai di sekolah.



Lalu, apa sih keistimewaan School 2017? Dilansir laman Soompi, berikut 3 alasan untuk tidak melewatkan drama terbaru ini, terutama bila Anda mengaku sebagai penggemar drama Korea.



1. Siapakah aktor pendatang baru 2017?

Untuk aktor pendatang baru, drama seri School menjadi gerbang kesuksesan mereka. Banyak pendatang baru yang membintangi seri School tahun ini, termasuk Kim Sejeong dari girlgrup Gugudan, Kim Jung Hyun, Jang Dong Yoon, Seol In Ah, Park Se Wan, Seo Ji Hoon, Rowoon dari boygrup SF9, Ha Seung Ri, dan Kim Hee Chan. Banyak penonton yang menanti apa yang akan disuguhkan para pendatang baru ini di drama ini.



2. Sekolah, Murid-Murid, dan Guru di 2017

"School 2017 mengangkat beragam masalah yang terjadi di dunia pendidikan dan konflik yang dihadapi para murid pada 2017," kata Park Jin Suk, Sutradara School 2017.



Untuk mencerminkan tren saat ini, drama ini akan menampilkan Ra Eun Ho (diperankan oleh Kim Sejeong) yang berusaha untuk mendapatkan jalur khusus untuk masuk ke perguruan tinggi dengan 'webtoon' karyanya. Drama ini juga akan menampilkan bagaimana tata rambut dan make-up siswa Korea saat ini di mana peraturan sekolah menengah di Korea tentang gaya rambut sudah lebih longgar.



Kemudian, ada juga cerita mengenai pahlawan misterius di sekolah dan usaha dari para guru untuk menangkap pahlawan ini menambah keseruan dalam drama ini.



3. Menggambarkan Realita Kehidupan Sekolah di Korea



Sejak 1999, Drama seri School yang ditayangkan di channel KBS (Korean Broadcasting System) menampilkan berbagai kekhawatiran dan masalah para murid di sekolah. Selama 18 tahun, drama seri ini secara akurat telah mencerimakan bagaimana kekhawatiran dan masalah berubah seringin berjalannya waktu, sehingga membuat penonton dapat benar-benar dekat dengan drama seri ini. "



School 2017 diharapkan untuk menggambarkan cerita yang realistis dari sekolah dengan cara yang sama dari seri "School" sebelumnya.



SOOMPI | MEIDIKA SRI WARDIANA | NN