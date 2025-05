3 Hal Film Thunderbolts atau The New Avengers yang Raup USD 162 Juta dalam Sepekan

Film ini dibintangi oleh Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Hannah John-Kamen, dan Julia Louis-Dreyfus. Kursi sutradara diisi oleh Jake Schreier, dengan Kevin Feige sebagai produser utama. Louis D’Esposito, Brian Chapek, dan Jason Tamez menjabat sebagai produser eksekutif, sementara skenarionya ditulis oleh Eric Pearson.



Marvel Studios mengubah judul film Thunderbolts menjadi The New Avengers, kurang dari sepekan setelah dirilis di bioskop. Para pemeran merobek judul Thunderbolts dari poster untuk mengungkapkan The New Avengers.



Pengumuman judul baru Thunderbolts menjadi The New Avengers menuai pro dan kontra di kalangan penggemar Marvel. Menurut laporan Independent, sebagian gembira menyambutnya, namun tidak sedikit juga yang mengeluh karena dianggap merusak jalannya film.