5 Film Hollywood Romantis yang Pas Menemani Hari Valentine

TEMPO.CO, Jakarta - Hari kasih sayang atau Hari Valentine dirayakan setiap tanggal 14 Februari oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Ada banyak cara untuk merayakannya, termasuk membeli bunga dan coklat, makan bersama pasangan atau orang terkasih, hingga melakukan hal-hal sederhana seperti menonton film romantis. Lantas film apa saja kah yang cocok untuk menemani Hari Valentine?

Film romantis sering kali menjadi favorit banyak orang karena kisahnya yang menyentuh hati dan mampu memberikan perasaan hangat setelah menontonnya. Genre ini juga menjadi pilihan utama saat ingin menghabiskan waktu luang, baik sendiri maupun bersama orang terdekat.

Hollywood sendiri dikenal memiliki banyak film romantis yang menarik dan tak lekang oleh waktu. Dari kisah cinta yang manis hingga yang penuh emosi, ada banyak pilihan film yang cocok untuk berbagai suasana. Saat Hari Valentine tiba, film-film romantis ini semakin populer karena bisa menambah nuansa hangat dan penuh cinta, baik untuk ditonton sendiri maupun bersama pasangan.

1. Purple Hearts (2022)



Purple Hearts adalah film romantis yang cocok ditonton terutama bagi orang-orang yang menyukai kisah cinta dengan sentuhan emosional. Film ini mengisahkan Cassie (Sofia Carson), seorang penyanyi dan penulis lagu yang berjuang dengan kondisi kesehatannya, serta Luke (Nicholas Galitzine), seorang marinir yang ingin memperbaiki hidupnya.

Demi mendapat manfaat finansial untuk tujuan masing-masing, keduanya sepakat untuk menikah secara kontrak, namun seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi cinta yang sesungguhnya. Dengan latar belakang yang emosional, konflik yang menyentuh, dan lagu-lagu indah yang menghidupkan kisah mereka, Purple Hearts menawarkan romansa yang tidak biasa tetapi sangat menghangatkan hati.

Tayang di Netflix dengan durasi sekitar 122 menit, Purple Hearts menghadirkan kisah cinta yang penuh perjuangan, pengorbanan, dan pertumbuhan emosional. Film ini tidak hanya mengisahkan romansa, tetapi juga memperlihatkan bagaimana dua orang dari dunia yang berbeda bisa menemukan titik temu dalam cinta. Purple Hearts menjadi pilihan tepat untuk merayakan Valentine, baik bersama pasangan maupun sendiri, sambil menikmati kisah cinta yang menyentuh hati.



2. La La Land (2016)



La La Land adalah film romantis musikal yang sempurna untuk ditonton di Hari Valentine, terutama bagi pecinta kisah cinta yang manis sekaligus emosional. Film ini mengikuti perjalanan cinta Mia (Emma Stone), seorang aktris yang berjuang meraih mimpinya, dan Sebastian (Ryan Gosling), seorang pianis jazz dengan ambisi besar.

Keduanya bertemu di Los Angeles dan saling jatuh cinta, namun seiring waktu, mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa mengejar impian masing-masing bisa saja mengorbankan hubungan mereka. Dengan visual yang memukau dan kemistri yang kuat antara Emma Stone dan Ryan Gosling, La La Land menghadirkan kisah cinta yang penuh kehangatan dan kegetiran.

Tayang dengan durasi sekitar 128 menit, La La Land bisa ditonton di platform streaming Netflix dan masih menjadi favorit banyak orang hingga kini. Dengan nuansa nostalgia khas Hollywood klasik dan soundtrack yang ikonik, La La Land adalah pilihan tepat untuk Valentine, baik untuk yang sedang jatuh cinta maupun yang ingin menikmati keindahan cinta dalam bentuk lain, indah tetapi juga penuh pelajaran hidup.

3. The Fault in Our Stars (2014)



The Fault in Our Stars adalah film romantis yang penuh emosi dan sangat cocok untuk ditonton di Hari Valentine, terutama bagi yang menyukai kisah cinta yang mendalam dan menyentuh hati. Film ini mengisahkan Hazel Grace Lancaster (Shailene Woodley) dan Augustus Waters atau Gus (Ansel Elgort), dua remaja yang bertemu dalam sebuah kelompok dukungan untuk penderita kanker. Meski menghadapi berbagai keterbatasan karena penyakit mereka, Hazel dan Gus saling menemukan kebahagiaan dalam cinta dan petualangan kecil mereka, termasuk perjalanan ke Amsterdam untuk bertemu penulis favorit Hazel.

Dengan dialog yang cerdas, kemistri yang kuat, dan momen-momen yang menghangatkan hati sekaligus menguras air mata, The Fault in Our Stars menghadirkan kisah cinta yang begitu tulus dan bermakna.

Tayang dengan durasi sekitar 126 menit, The Fault in Our Stars bisa ditonton di platform streaming Disneyplus dan tetap menjadi salah satu film romantis paling berkesan hingga kini. Jika ingin merayakan Valentine dengan tontonan yang emosional dan penuh makna, The Fault in Our Stars adalah pilihan yang tepat, baik untuk ditonton sendiri maupun bersama seseorang yang spesial.

4. The Vow (2012)

The Vow (2012) adalah film romantis yang sangat cocok untuk ditonton di Hari Valentine, terutama bagi yang menyukai kisah cinta yang emosional dan mengharukan. Film ini terinspirasi dari kisah nyata dan mengisahkan pasangan suami-istri, Paige (Rachel McAdams) dan Leo (Channing Tatum), yang hidup bahagia hingga sebuah kecelakaan mobil mengubah segalanya.

Paige kehilangan ingatan tentang pernikahan mereka, membuat Leo harus berjuang keras untuk mendapatkan kembali cintanya. Dengan momen-momen manis, kesabaran, dan ketulusan dalam memperjuangkan cinta, The Vow menghadirkan kisah yang menyentuh hati dan mengajarkan arti cinta sejati.

Dengan durasi sekitar 104 menit, The Vow bisa ditonton di platform streaming Prime Video dan masih menjadi salah satu film romantis favorit banyak orang. Film ini bukan hanya sekadar drama percintaan biasa, tetapi juga menunjukkan bagaimana cinta sejati tidak selalu tentang memiliki, melainkan tentang menerima dan berjuang tanpa menyerah.



5. Flipped (2010)



Flipped adalah film romantis yang ringan dan cocok ditonton saat Hari Valentine, terutama bagi yang suka dengan cerita tentang kisah cinta pertama yang manis. Film ini bercerita tentang Juli Baker (Madeline Carroll) dan Bryce Loski (Callan McAuliffe), dua anak yang punya pandangan berbeda tentang cinta.

Sejak kecil, Juli menyukai Bryce, tetapi Bryce justru menghindarinya. Namun, seiring waktu, perasaan mereka mulai berubah. Dengan sudut pandang yang bergantian dari Juli dan Bryce, Flipped menunjukkan bagaimana perasaan seseorang bisa berkembang secara perlahan dan tidak terduga. Film berdurasi sekitar 90 menit ini sangat cocok ditonton ketika sedang mencari tontonan ringan, hangat, dan penuh makna.