5 Hal tentang You Are the Apple of My Eye Versi Korea

TEMPO.CO, Jakarta - Film You Are the Apple of My Eye versi Korea Selatan akan tayang di bioskop pada 21 Februari 2025. Adaptasi dari film Taiwan yang populer ini tetap mengusung tema cinta pertama, persahabatan, dan pencarian jati diri remaja. Versi Korea film ini dibintangi oleh Jung Jin Young dari B1A4 dan Kim Dahyun dari Twice yang berperan sebagai pasangan utama.

1. Remake dari Film Taiwan

You Are the Apple of My Eye versi Korea Selatan menjadi remake dari film Taiwan yang dirilis pada 2011. Film Taiwan ini salah satu yang mendapat banyak sorotan dalam perfilman Asia, karena mencapai pendapatan 100 juta dolar Taiwan dalam waktu tercepat. Versi Korea ini menyamai kesuksesan tersebut dengan sentuhan khas budaya Korea yang mengedepankan dinamika remaja dan romansa.

You Are the Apple of My Eye versi Korea mengisahkan tentang siswa SMA ceria dan sering membuat ulah, namun akhirnya jatuh cinta pada siswi teladan yang pintar dan tenang. Meskipun memiliki kepribadian yang sangat berbeda, keduanya terhubung melalui pengalaman remaja dengan gejolak cinta pertama dan pertumbuhan pribadi. Mereka berdua menjalin kedekatan meskipun harus menghadapi berbagai tantangan di sekolah.

Dengan latar belakang kehidupan sekolah menengah, film ini memadukan humor, romansa, dan drama dengan cara yang menyentuh hati.

2. Dahyun Twice dan Jinyoung B1A4

You Are the Apple of My Eye versi Korea menjadi sorotan para penggemar K-Pop, terutama para penggemar Twice, yang mendukung debut akting Dahyun, dan BANA (sebutan untuk penggemar B1A4) yang mendukung Jin Young dalam film ini.

Mereka menghadirkan kisah cinta pertama yang penuh warna, meskipun keduanya memiliki karakter yang sangat berbeda. Jin Woo (Jung Jin Young), tokoh utama pria, adalah remaja yang nakal namun sangat jatuh cinta pada Seon Ah (Kim Dahyun), seorang siswi teladan yang pemalu namun tegas.

3. World Premiere di Indonesia

You Are the Apple of My Eye versi Korea memilih Indonesia sebagai tempat world premiere. Saat konferensi pers yang digelar di Jakarta pada 10 Februari 2025, produser Song Dae Chan dan sutradara Cho Young Myeong mengapresiasi perfilman Indonesia. Mereka juga mengatakan Ada Apa dengan Cinta? (AADC) yang dirilis pada 2002 sebagai salah satu film ikonik yang banyak disukai oleh generasi muda Indonesia dengan tema tentang cinta pertama dan masa remaja.

Sebagai bagian dari promosi film, Jinyoung dan Dahyun mengunjungi Jakarta pada 8-11 Februari 2025. Mereka menghadiri berbagai acara, termasuk konferensi pers dan gala premiere yang digelar di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan pada 10 Februari 2025.

4. Soundtrack Dinyanyikan oleh Maudy Ayunda

Daya tarik tambahan dari You Are the Apple of My Eye versi Korea yakni hadirnya Maudy Ayunda sebagai pengisi soundtrack film ini. Lagu yang dibawakannya berjudul Now Do You, yang merupakan salah satu lagu utama dalam film ini. Maudy Ayunda mengungkapkan antusiasmenya melalui unggahan di media sosial menjelang peluncuran lagu tersebut pada 5 Februari 2025.

Now Do You memiliki melodi yang manis dan lirik yang penuh emosi berkenaan dengan tema cinta pertama yang ingin disampaikan dalam film ini. Lagu ini kini sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital seperti Spotify dan Apple Music.

5. Rencana Tayang Internasional

Film ini sudah diputar perdana di Busan International Film Festival (BIFF) pada Oktober 2024, dan akan tayang serentak di Korea Selatan dan Indonesia pada 21 Februari 2025. Film ini akan menjadi hiburan baru para penggemar K-pop di berbagai negara, termasuk Filipina, Jepang, Malaysia, dan Thailand.

Marvela, Adinda Jasmine, Raden Putri Alpadillah Ginanjar turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini