TEMPO.CO, Jakarta - Alan Rickman, 69 tahun, aktor kelahiran Inggris yang menjadi pemeran Severus Snape dalam film Harry Potter, meninggal dunia, Kamis, 14 Januari 2016. Rickman menutup usia di tengah keluarganya yang sedang berkumpul di London, seperti yang dilansir The Guardian. Aktor kawakan Inggris ini meninggal setelah lama menderita kanker.



Populer karena perannya yang kontroversial sebagai Severus Snape di film Harry Potter, Rickman juga dikenal setelah beradu akting dalam film Love Actually dan Robin Hood: Prince of Thieves.



Peran pertama yang melambungkan namanya adalah sebagai penjahat di film Die Hard bernama Hans Gruber. Rickman juga memainkan Sheriff of Nottingham dalam film Robin Hood: Prince of Thieves, Jamie dalam Truly, Madly, Deeply, Colonel Brandon dalam film garapan Ang Lee tahun 1995 berjudul Sense and Sensibility, Harry dalam Love Actually, dan P.L. O’Hara dalam An Awfully Big Adventure. Selain itu, Rickman pernah menerima piala Golden Globe, Emmy Award, dan Screen Actors Guild Award untuk perannya sebagai Rasputin dalam Rasputin: Dark Servant of Destiny.



Rickman sesungguhnya baru menikmati masa pernikahannya dengan kekasihnya yang dikenalnya hampir 50 tahun, Rima Horton. Perempuan ini dikenalnya tahun 1965, saat masih remaja. Dua belas tahun kemudian Rickman resmi berpacaran dengan Rima yang berprofesi sebagai ekonom dan politikus itu. Namun, baru 50 tahun kemudian, mereka memutuskan menikah secara resmi. “Kami memang baru saja meresmikan pernikahan,” kata Rickman seperti dikutip Today, Mei 2015 lalu. Rickman baru saja menyelesaikan filmnya A Little Chaos. Dalam film itu, selain sebagai sutradara, dia menjadi penulis ceritanya.



Rickman dikenal sangat memuja istrinya dan kesabarannya.



WDA | GUARDIAN