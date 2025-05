Amy Adams Dapat Bintang Walk of Fame

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Amy Adams, 42 tahun, tidak memenangkan Golden Globe tahun ini, tapi karirnya pada Rabu, 11 Januari mendapat pengakuan dengan sebuah bintang di tengara Hollywood Walk of Fame. Adams menerima plakat penghormatan atas perannya di film fiksi ilmiah Paramount Pictures Arrival. Dia juga membintangi film Tom Ford Nocturnal Animals yang mendapat pujian para kritisi.



Sang aktris, yang datang bersama suami dan anaknya serta rekan mainnya di Arrival Jeremy Renner, mengenang tahun-tahun awalnya di Hollywood dan perjalanannya sejauh ini. "Ketika saya pertama berkendara ke tempat parkir Disney, sepertinya tanggal 21 Januari 1999, bukannya saya selalu mengingat-ingat - tapi itu pertama kalinya saya ikut audisi di Los Angeles dan saya tak pernah menyangka kalau itu akan mengantar saya ke momen untuk menerima penghargaan ini," kata Amy sebagaimana dikutip Reuters.



Adams memulai debutnya lewat perannya dalam film kriminal Spielberg tahun 2002 Catch Me If You Can berdampingan dengan Leonardo DiCaprio, dan masuk nominasi Oscar pertama karena perannya sebagai perempuan hamil bermasalah di Junebug (2005). "Saya tidak pernah menyangka ketika mendapat telepon bahwa Steven Spielberg ingin bertemu saya, bahwa dia sungguh akan memberi saya pekerjaan. Dan ketika saya benar-benar mengira akan meninggalkan industri ini, Phil Morrison muncul dengan 'Junebug.'" Adams juga akan segera mengulang perannya sebagai Puteri Giselle dalam Disenchanted, sekuel dari film Disney, Enchanted (2007).



Hollywood Walk of Fame di Hollywood Boulevard dibuat untuk memberikan penghargaan kepada tokoh berpengaruh di industri hiburan sejak 1960. Baru-baru ini pemeran yang mendapat bintang di Walk of Fame adalah Viola Davis dan Jeff Bridges. Plakat yang disemen di jalur jalan kaki itu bisa dibeli seharga 30.000 dolar AS oleh sponsor dari nomine yang disetujui oleh Hollywood's Chamber of Commerce. Uangnya akan diberikan ke Hollywood Historic Trust. *

ANTARA