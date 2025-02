Anthony Mackie dan 5 Film Terpopuler yang Dibintangi Dia

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Anthony Mackie membintangi Captain America: Brave New World yang telah tayang pada Rabu, 12 Februari 2025. Skor penonton film itu telah melampaui Captain America: The First Avenger di Rotten Tomatoes. Pada tanggal peluncurannya Captain America: Brave New World meraih Popcornmeter 78 persen di Rotten Tomatoes, hanya 3 persen poin persentase di atas skor penonton Captain America: The First Avenger yang sebesar 75 persen, dikutip dari Screen Rant.