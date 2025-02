5 Film Superhero yang Tayang 2025: Captain America hingga Eyes of Wakanda

TEMPO.CO, Jakarta - Film Captain America: Brave New World disutradarai oleh Julius Onah dan ditulis oleh Malcolm Spellman, Dalan Musson, Matthew Orton telah tayang di bioskop pada 12 Februari 2025. Captain America: Brave New World menjadi film keempat dari seri Captain America sekaligus yang pertama dibintangi oleh Anthony Mackie sebagai pemeran utama.

Captain America salah satu film superhero yang tayang pada 2025. Sejumlah film superhero baru akan tayang pada bulan-bulan lainnya, di antaranya ada animasi atau live action.

Film Superhero yang Tayang 2025

1. Captain America: Brave New World (14 Februari 2025)

Dikutip dari Screen Rant, Captain America: Brave New World film Captain America keempat sebagai bagian dari Marvel Cinematic Universe (MCU). Film ini akan menampilkan Sam Wilson yang diperankan Anthony Mackie mengambil alih peran Captain America setelah peristiwa The Falcon and the Winter Soldier. Ia ditawari oleh Ross untuk menjadi agen Amerika.

Sam Wilson merasa ragu atas tawaran tersebut, belum selesai dengan kegelisahannya ia justru harus menghentikan rencana penyerangan di Gedung Putih. Sebagai Captain America yang baru, Sam terjebak dalam insiden internasional dan harus mengungkap motif di balik rencana jahat berskala global.

2. Thunderbolts* (2 Mei 2025)

Dikutip dari Antara, film ini bercerita tentang kelompok anti-hero yang direkrut untuk melaksanakan misi-misi berisiko tinggi demi kepentingan pemerintah Amerika. Kehadiran tim ini akan membawa nuansa formasi orisinal Avengers yang pertama kali diperkenalkan pada 2012. Dengan kombinasi karakter yang unik dan latar cerita yang berkesan, film ini menawarkan aksi menegangkan serta dinamika tim yang menarik untuk disaksikan.

Thunderbolts* dari Marvel adalah film pertama dari dua karya MCU yang akan dirilis pada 2025. Tim ini mencakup karakter-karakter yang telah muncul di berbagai film dan serial MCU sebelumnya, seperti Yelena Belova, Bucky Barnes, dan John Walker.

3. Superman (11 Juli 2025)

Superman proyek yang diumumkan oleh James Gunn dan Peter Safran untuk DCU mereka yang diperbarui. Superman yang baru ini akan ditulis dan disutradarai oleh James Gunn. Film ini akan berfokus Superman yang menyeimbangkan warisan Kryptonian dia dengan pendidikannya sebagai manusia. Ia digambarkan sebagai perwujudan Truth, Justice and the American Way.

4. Fantastic Four: First Steps (25 Juli 2025)

Marvel Studios mengumumkan film The Fantastic Four: First Steps yang akan mengikuti kisah salah satu tim superhero Marvel paling terkenal. Film ini menjadi debut resmi Marvel's First Family di dalam MCU sejak Disney mengakuisisi 20th Century Fox dan mendapat hak atas karakter-karakter tersebut.

Dikutip dari The Wrap, sinopsis The Fantastic Four: First Steps bercerita dunia futuristik retro yang semarak pada 1960-an. Film ini memperkenalkan Marvel’s First Family — Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Invisible Woman, Johnny Storm/Human Torch, dan Ben Grimm/The Thing saat mereka menghadapi tantangan paling menakutkan mereka.

5. Eyes of Wakanda (6 Agustus 2025)