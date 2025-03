Bayaran IU di When Life Gives You Tangerines Bukan Rp 5,6 Miliar per Episode

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan aktris IU dilaporkan menerima bayaran sebesar 500 juta won atau setara dengan Rp 5,6 miliar untuk penampilannya di setiap episode drama Korea When Life Gives You Tangerines di Netflix. Perusahaan produksi Pan Entertainment segera membantah kabar tersebut pada Selasa, 18 Maret 2025. "Klaim bahwa IU menerima 500 juta won per episode sepenuhnya salah," kata seorang perwakilan mereka, dikutip Allkpop.

Rumor ini berawal dari seoang pengguna komunitas daring yang menuduh pemeran utama When Life Gives You Tangerines, IU dan Park Bo Gum memperoleh penghasilan sebesar 500 juta won per episode. Pemilik akun tersebut tidak diketahui identitasnya. Dalam unggahannya, dia juga mengklaim bahwa Park Hyung Sik dibayar 500 juta won per episode untuk perannya dalam drama Doctor Slump, serta Lee Jung Jae disebut menerima 1 miliar won per episode Squid Game 2. Tentang Drakor When Life Gives You Tangerines

Berlatar di Pulau Jeju pada era 1960-an hingga Seoul pada 2025, perjalanan sebuah pasangan melalui pasang surut kehidupan. Ae Sun (IU) merupakan gadis yang kompetitif dan memiliki mimpi menjadi seorang penyair. Tinggal di Pulau Jeju membuatnya tidak bisa bebas meraih mimpinya karena terhalang budaya patriarki.

Teman sejak kecilnya, Gwan Sik (Park Bo Gum) selalu membantu dan melindunginya. Ae Sun mampu tumbuh menjadi gadis paling cerdas dan penyendiri di kota itu, semua berkat Gwan Sik. Selama beberapa dekade, kedua kekasih itu menjalin kehidupan bersama meskipun keluarga Gwan Sik tidak menyetujuinya.

IU dan Park Bo Gum dalam drama Korea When Life Gives You Tangerines. Dok. Netflix

When Life Gives You Tangerines menggambarkan kehidupan Ae Sun dan Gwan Sik, yang tumbuh bersama di Jeju namun sangat berbeda. Dari masa remaja mereka hingga lika-liku kehidupan dewasa muda, serta menghadapi tantangan di usia paruh baya.

"Sebuah cerita di mana 'penjahat sebenarnya adalah era itu sendiri'. Karena era itu sendiri secara mendalam membentuk karakter, menurut saya semakin autentik penggambarannya, semakin bergema dan mendalam ceritanya," ujar sutradara Kim Won Suk. IU Digambarkan sebagai Pemberontak

Karakter Ae Sun yang diperankan IU digambarkan sebagai gadis pemberontak. Tidak peduli situasinya, dia tidak pernah menyerah pada siapa pun dan selalu berdiri teguh dengan pendiriannya. “Bagi saya, Ae Sun adalah seseorang yang penuh emosi, sangat manusiawi namun memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan. Dia seperti buku puisi, hangat, namun dengan sisi yang tak terduga," ungkap IU.

Ae Sun merupakan anak dari seorang haenyeo, perempuan yang menyelam bebas di perairan Pulau Jeju untuk memanen makanan laut. Dalam When Life Gives You Tangerines, ibu Ae Sun, Jeon Gwang Rye (Yeom Hye Ran), adalah bagian dari komunitas haenyeo Jeju, dan menyelam untuk mencari abalon dan rumput laut. Haenyeo dilaporkan telah ada selama 1.000 tahun di Korea.