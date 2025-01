BTS Kembali Berjaya, Ini Daftar Pemenang MAMA 2017 Hong Kong

BEST HIPHOP & URBAN MUSIC : Heize - Don't Know You

BEST BAND PERFORMANCE : Hyukoh – Tomboy

BEST MUSIC VIDEO : BTS - Spring Day

BEST COLLABORATION : Dynamic Duo x Chen – Nosedive

STYLE IN MUSIC : Sunmi

BEST VOCAL PERFORMANCE FEMALE SOLO : Heize - You, Clouds, Rain

BEST DANCE PERFORMANCE SOLO : Taemin – Move

BEST VOCAL PERFORMANCE GROUP : Bolbbalgan4 - Tell Me You Love Me

NEW ASIAN ARTIST : NCT 127

BEST FEMALE GROUP : Red Velvet

BEST ASIAN STYLE IN HONGKONG : BTS

BEST FEMALE ARTIST : IU

BEST VOCAL PERFORMANCE MALE SOLO : Yoon Jong Shin

BEST OST : Ailee - I Will Go To You Like The First Snow

WORLD PERFORMER : GOT7

BEST ASIAN ARTIST MANDARIN: Karen Mok

BEST ASIAN ARTIST INDONESIA : Agnez Mo

BEST ASIAN ARTIST SINGAPORE : Aisyah Aziz

BEST ASIAN ARTIST THAILAND : Lula

BEST ASIAN ARTIST VIETNAM : Toc Tien

BEST ASIAN ARTIST JAPAN : AKB48

BEST MALE GROUP : Wanna One

ARTIST OF THE YEAR : BTS

ALBUM OF THE YEAR : EXO



Kemenangan BTS di MAMA 2017 sebagai Artist of the Year mengulang kembali kesuksesan mereka di MAMA tahun lalu. Pada 2016, BTS juga meraih penghargaan serupa.