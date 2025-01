TWICE Peroleh Song of the Year di MAMA 2017

TEMPO.CO, Jepang -Ajang Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2017 telah diselenggarakan di Yokohama Arena, Jepang, pada Rabu malam, 29 November 2017. Jepang menjadi negara kedua yang menyelenggarakan MAMA 2017 setelah Vietnam.

MAMA 2017 merupakan ajang penghargaan bagi musisi Asia. Sejumlah musisi, termasuk Agnez Mo, sukses menyabet piala MAMA 2017 pada perhelatan di Vietnam. Sedangkan perhelatan MAMA 2017 di Jepang fokus mengapresiasi musisi Korea Selatan.

Untuk MAMA 2017 di Jepang, TWICE meraih penghargaan utama Song of the Year. TWICE meraih penghargaan yang sama selama dua tahun berturut-turut. Tahun lalu, TWICE menang lewat single Cheer Up kemudian Signal mengantar kemenangan mereka tahun ini. TWICE juga menerima penghargaan Best Dance Performance Female Group untuk Signal.

Berikut daftar lengkap pemenang MAMA 2017 di Jepang:

Best New Female Artist: Pristin

Best New Male Artist: Wanna One

Best Asia Style: EXO-CBX

Best of Next (Golden Key): Chungha

Best Dance Performance Female Group: Twice - Signal

Best Concert Performer: Monsta X

Discovery of the Year: Nu'est W

MWave Global Fan's Choice: EXO

Best Male Artist: Zico

Best Dance Performance Male Group: Seventeen: Don't Wanna Cry

Song of the Year: Twice - Signal

Agenda MAMA 2017 belum selesai. Perhelatan berikutnya akan digelar di Hong Kong, Jumat, 1 Desember 2017.

