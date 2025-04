TEMPO.CO, New York - Foo Fighters menunjukkan mereka belum terlalu tua untuk beraksi saat mereka merilis sebuah lagu kejutan pada Kamis, 1 Juni 2017.



Lagu bertajuk Run itu menandai pergeseran gaya bermain gitar dan vokal melengking Dave Grohl, menuju musik Foo Fighters yang lebih lembut.



Dalam sebuah video yang juga disutradarai oleh Grohl, 48 tahun, Foo Fighters terlihat memiliki rambut dan janggut yang sudah memutih saat mereka tampil di sebuah panti jompo.



Para lansia yang menonton berubah menjadi heboh setelah bridge pertama lagu itu mulai dimainkan, dengan seorang pria lansia melompat dari panggung, disaksikan oleh para perawat yang ketakutan.



"Wake up / Run for your life with me (Bangun / Ikut lari denganku)," begitu lirik yang dinyanyikan Grohl saat dia berbicara mengenai pelarian anak muda.



Seperti dilansir dari AFP, Foo Fighters merilis lagu tersebut tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan tidak mengisyaratkan apakah akan ada album penuh yang juga akan diluncurkan.



ANTARA