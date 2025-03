Charli XCX Dikabarkan Bakal Gabung ke Film Narnia Karya Greta Gerwig

TEMPO.CO , Jakarta - Charli XCX , bintang pop asal Inggris disebut-sebut masuk dalam daftar teratas kandidat pemeran film T he Chronicles of Narnia garapan sutradara Greta Gerwig untuk Netflix. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh Deadline , yang menyebut bahwa Charli sedang diincar untuk peran penting.

Adapun Charli bukan nama baru di dunia perfilman. Setelah menyumbang lagu ‘Speed Drive’ untuk film Barbie (2023), ia semakin aktif terlibat dalam proyek film. Namanya tercatat dalam sejumlah produksi mendatang, termasuk The Gallerist besutan Cathy Yan, Sacrifice garapan Romain Gavras, serta I Want Your Sex yang disutradarai Gregg Araki. Charli juga tengah memproduksi film pertamanya, The Moment, melalui studio barunya, Studio365, yang bekerja sama dengan A24.

Peran Misterius Charli XCX, Kemungkinan Jadi White Witch

Meski belum terungkap karakter yang akan dimainkan Charli XCX, laporan menyebut ada kemungkinan ia memerankan Jadis, Sang Penyihir Putih. Tokoh antagonis ikonik itu pertama kali diperkenalkan C.S. Lewis dalam novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, yang menjadi gerbang petualangan Narnia bagi pembaca di seluruh dunia.