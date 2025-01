Daftar Pemenang MTV EMA 2017, Shawn Mendes Borong Piala

BIGGEST FANS – Shawn Mendes BEST HIP-HOP – Eminem BEST VIDEO – Kendrick Lamar, ‘Humble’ BEST ALTERNATIVE – 30 Seconds To Mars BEST POP – Camila Cabello BEST SONG – Shawn Mendes, ‘There’s Nothing Holding Me Back’ BEST NEW – Duo Lipa BEST LIVE – Ed Sheeran BEST ELECTRONIC – David Guetta BEST ARTIST – Shawn Mendes BEST ROCK – Coldplay BEST LOOK – Zayn BEST PUSH – Hailee Steinfeld BEST WORLD STAGE – The Chainsmokers – Live From Isle Of MTV Malta 2017

REGIONAL LOCAL ACT WINNERS:

BEST UK & IRELAND ACT – Louis Tomlinson

BEST US ACT – Fifth Harmony

BEST CANADIAN ACT – Shawn Mendes

BEST SPANISH ACT – Miguel Bosé

BEST SWISS ACT – Mimiks

BEST SWEDISH ACT – Zara Larsson

BEST MTV RUSSIA ACT – Ivan Dorn

BEST PORTUGUESE ACT – Overule

BEST NORWEGIAN ACT – TAPZ

BEST POLISH ACT – Dawid Kwiatkowski

BEST LATAM CENTRAL ACT – J Balvin

BEST LATAM SOUTH ACT – Lali

BEST LATAM NORTH ACT – Mon Laferte

BEST DUTCH ACT – Lil’ Kleine

BEST JAPAN ACT – BabyMetal

BEST ITALIAN ACT – Ermal Meta

BEST ISRAELI ACT – Noa Kirel

BEST GERMAN ACT – Wincent Weiss

BEST GREATER CHINA ACT – Huo Zun

BEST INDIA ACT – Hard Kaur

BEST BRASILIAN ACT – Anitta

BEST DANISH ACT – Christopher

BEST FRENCH ACT – Amir

BEST AUSTRALIAN ACT – Jessica Mauboy

BEST ADIRA ACT – Nicim Izazvan

BEST AFRICAN ACT – DaVido

BEST HUNGARIAN ACT – Magdolna Rúzsa

BEST FINNISH ACT – Alma

BEST BELGIAN ACT – Loic Noittet

BEST KOREA ACT – GFRIEND

BEST SE ASIA ACT – James Reid



