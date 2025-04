Dibintangi Liam Neeson. Sinopsis dan Pemeran The Naked Gun 2025

STUDIO Paramount kembali dengan waralaba The Naked Gun merilis reboot yang dibintangi oleh Liam Neeson. Neeson memerankan Frank Drebin Jr., putra dari karakter legendaris Frank Drebin yang sebelumnya diperankan oleh Leslie Nielsen. Film The Naked Gun terbaru akan tayang perdana di bioskop pada hari Jumat, 1 Agustus 2025. Film ini kelanjutan dari gaya humor khas The Naked Gun pada 1988.

Cuplikan (trailer) untuk The Naked Gun telah tayang pada 3 April 2025. Cuplikan ini dibuka dengan adegan penyanderaan di bank. Di tengah situasi tegang, seorang perempuan kecil dengan permen lolipop terlihat masuk ke lobi bank tanpa memperhatikan tim yang berjaga di luar.

Sinopsis The Naked Gun

Parodi polisi dengan lelucon dan adegan slapstick. Cerita film ini akan membawa penonton dalam petualangan kacau, namun heroik dari detektif yang penuh semangat tapi ceroboh.

Dalam film The Naked Gun sebelumnya, Frank Drebin yang ceroboh mengungkap plot jahat dan akhirnya menjadi pahlawan karena menemukan solusi. Putranya akan mengikuti jejak yang sama. "Hanya satu orang yang memiliki rangkaian keahlian khusus untuk memimpin Police Squad dan menyelamatkan dunia! Letnan Frank Drebin Jr. mengikuti jejak ayahnya," demikian bunyi sinopsis film tersebut, dikutip dari People.

Momen mengejutkan ketika perempuan tersebut menghadapi salah satu perampok bank. Ia mengungkap identitas aslinya sebagai Frank Drebin, Jr. Cuplikan ini juga menampilkan momen ketika Drebin Jr. dan rekan-rekan polisi lainnya memberikan penghormatan kepada ayah mereka membuat nuansa nostalgia yang kuat. Sebagai penutup, cuplikan ini menyelipkan penghormatan kepada O.J. Simpson yang sebelumnya memerankan Detektif Nordberg.

Pemeran The Naked Gun

Dikutip dari IMDb, Liam Neeson akan membawa nuansa baru karakter yang sudah sangat dikenal oleh penggemar film ini. Pamela Anderson akan berperan sebagai Beth. Ia karakter yang akan memberikan sentuhan khas humor absurd dalam cerita. Paul Walter Hauser memainkan peran Kapten Ed Hocken Jr., putra dari karakter Kapten Ed Hocken yang diperankan oleh George Kennedy dalam film sebelumnya.

Pemeran lainnya, yaitu Kevin Durand, Liza Koshy, Danny Huston, dan Cody Rhodes. Busta Rhymes dan Michael Beasley akan muncul dalam film ini, tapi perannya masih dirahasiakan. Film ini juga dibintangi oleh Sailor Luna Bunch, Elmore, Brianna Haddock, dan David Lengel.

