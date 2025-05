Dua Film Ini Jawara Film Terbaik Golden Globes 2016

TEMPO.CO, Jakarta - Drama pembalasan dendam “The Revenant” dan fiksi petualangan luar angkasa “The Martian” sukses memboyong kategori film terbaik dalam ajang bergengsi, Golden Globes 2016.



“The Revenant” menyabet penghargaan Best Motion Picture-Drama setelah mengalahkan drama lesbian “Carol”, kisah ibu dan anak “Room”, remake blockbuster “Mad Max:Fury Road”, dan film bertajuk investigasi jurnalis “Spotlight”.



Selain itu, pemeran utama “The Revenant” Leonardo Di Caprio dan Sutradara Alejandro Inarritu juga memenangkan piala Globes masing-masing untuk kategori best performance by Actor (Drama) dan Best Director.



“Luka itu sementara, tapi film akan selamanya,” kata Innaritu, seperti dikutip Reuters, 11 Januari 2016.



Sementara itu, “The Martian” memboyong piala Globes untuk film terbaik kategori Drama atau Musical. Film ini sukses mengalahkan “The Big Short”, “Joy”, “Trainwreck” dan “Spy”.



Adapun, Matt Damon, pemeran utama The Martian memenangkan kompetisi dalam kategori Best Performance by Actor in (Musical-Comedy). Penulis skenario Aaron Sorkin juga dinobatkan menjadi yang terbaik.



Sejumlah artis yang telah malang melintang di dunia Hollywood, seperti Kate Winslet dan Sylvester Stallone juga menggondol piala Globes masing-masing untuk kategori best performance by actress in supporting role untuk “Steve Jobs” dan best supporting performance by actor in supporting role untuk “Creed”.



“Terima kasih untuk teman imajinerku, Rocky Balboa yang telah menjadi teman terbaik yang pernah ada,” guyon Stallone.



Adapun, Jennifer Lawrence memenangkan kategori best performance by actrees (comedy/musical) untuk perannya dalam film “Joy”. Di sisi lain, Brie Larson menggondol piala untuk best performance by actress (drama) untuk film “Room”.

bisnis.com