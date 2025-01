Film Pengabdi Setan Paling Banyak Dibicarakan di Twitter

TEMPO.CO, Jakarta - Film horor Pengabdi Setan karya sutradara Joko Anwar mencatat berbagai pencapaian tahun ini. Film yang meraih piala terbanyak di Festival Film Indonesia 2017 itu juga banyak dibicarakan di media sosial.



Baca: Pengabdi Setan Jadi Film Indonesia Terlaris di Malaysia



Berdasarkan data Twitter Indonesia, remake horor klasik itu berada di peringkat pertama film yang banyak dibicarakan selama 2017.



Posisi kedua film yang paling banyak dibicarakan di Twitter adalah Critical Eleven. Diangkat dari novel Ika Natassa, film ini dibintangi Reza Rahadian dan Adinia Wirasti.



Surga yang Tak Dirindukan 2 menempati peringkat ketiga. Lalu film horor Danur: I Can See Ghost, yang diadaptasi dari novel Risa Saraswati berjudul Gerbang Dialog Danur, ada di posisi keempat.



Film komedi Warkop DKI Reborn Part 2, Promise, London Love Story, Surat Kecil untuk Tuhan, Jailangkung, dan Dear Nathan berada di posisi lima hingga sepuluh dalam daftar film yang paling banyak dibicarakan di Twitter Indonesia.