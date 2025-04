Film Romansa Baru Bae Suzy Rampung. Siapa Saja Karakternya?

Dibintangi oleh Bae Suzy, Lee Jin Uk, Yoo Ji Tae, dan Geum Sae Rok, film 7 a.m. Breakfast Meeting for the Heartbroken akan menyentuh emosi penonton dengan menggambarkan cinta dan perpisahan, dikutip dari Soompi.

Tim produksi 7 a.m. Breakfast Meeting for the Heartbroken merilis foto-foto sesi pembacaan naskah pada 13 Januari 2024. Dalam foto tersebut para pemeran sedang mempersiapkan peran mereka. Syuting film ini dimulai pada 29 Desember 2024 dan telah rampung pada Maret 2025.

Kisah Romansa

7 a.m. Breakfast Meeting for the Heartbroken bercerita tentang kelompok orang berkumpul di restoran bernama judul film ini. Di sana mereka saling bercerita tentang kenangan patah hati untuk melegakan perasaan. Melalui pertemuan ini mereka secara tidak langsung membentuk hubungan atau koneksi baru.

Dikutip dari Sportskeeda, kisah ini diceritakan dari sudut pandang tiga karakter. Sa Gang Yoon jatuh cinta kepada pilot yang sudah beristri yang akhirnya memutuskan hubungan. Ji Hoon Lee dosen konsultan yang patah hati ketika pacar lamanya meninggalkannya demi laki-laki lain. Mi Do Jeong yang diam-diam merencanakan pertemuan mereka menambahkan cerita lain dalam film ini.

Film ini berpusat tema romansa dan putus cinta. Film ini menyoroti perjalanan menemukan pelipur lara dan penyembuhan melalui pertemuan-pertemuan yang dijalani bersama. Suzy dan Yoo Ji Tae memerankan pramugari dan pilot. Kisah cinta mereka memiliki alur percintaan, perpisahan, dan kesedihan.

Lee Jin Wook berperan sebagai konsultan dan instruktur profesional. Adapun Geum Sae Rok berperan sebagai mitra dan guru. Hubungan mereka menyoroti kerumitan kisah cinta jangka panjang. Beberapa karakter lainnya juga akan memberikan kedalaman tambahan dalam film ini dengan kisah cinta, perpisahan, dan kehidupannya.

Pemeran Utama

Bae Suzy tokoh utama dalam film ini mengawali kariernya dengan debut bersama girl group JYP Entertainment Miss A pada 2010. Pada 2017, setelah grup bubar Suzy memfokuskan kariernya di bidang akting. Karier akting Suzy melejit pada drama Dream High (2011). Kemudian ia berkarir di banyak drama yang sukses besar.

Yoo Ji Tae memulai karier sebagai model busana. Ia beralih ke bidang akting pada akhir 1990-an. Ia telah membintangi beragam film antara lain awal kariernya Attack the Gas Station! (1999) dan Ditto (2000). Ia membintangi serial antara lain Healer (2014), Mad Dog (2017), dan Money Heist: Korea-Joint Economic Area (2022), Vigilante (2023).

