Inilah Daftar Nominasi Festival Film Tempo 2017

1. Nominasi Film Pilihan Tempo 2017

Marlina The Murderer in Four Acts

Turah

Posesif

The Seen and Unseen

Pengabdi Setan

Cek Toko Sebelah



2. Nominasi Sutradara Pilihan Tempo 2017



Mouly Surya (Marlina and The Murderer in Four Acts)

Edwin (Posesif)

Kamila Andini (The Seen and Unseen)

Wicaksono Wisnu Legowo (Turah)

Joko Anwar (Pengabdi Setan)



3. Nominasi Skenario Pilihan Tempo 2017



Marlina The Murderer in Four Acts (Mouly Surya dan Rama Adi)

Turah (Wicaksono Wisnu Legowo)

Posesif (Gina S. Noer)

The Seen and Unseen (Kamila Andini)

Pengabdi Setan (Joko Anwar, Sisworo Gautama Putra)

Cek Toko Sebelah (Ernest Prakasa)



4. Nominasi Aktor Utama Pilihan Tempo 2017



Egi Fedly (Marlina The Murderer in Four Acts)

Adipati Dolken (Posesif)

Ubaidillah (Turah)

Slamet Ambari (Turah)

Deddy Sutomo (Kartini)



5. Nominasi Aktris Utama Pilihan Tempo 2017



Marsha Timothy (Marlina The Murderer in Four Acts)

Dian Sastrowardoyo (Kartini)

Tara Basro (Pengabdi Setan)

Putri Marino (Posesif)

Ayushita Nugraha (Bid'ah Cinta)