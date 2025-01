J-Hope BTS Beri Bocoran Album Barunya untuk Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Tak lama setelah mengumumkan tur dunia solonya Hope on The Stage 2025, bintang K-pop berusia 30 tahun, J-Hope BTS, membagikan video saat-saat ia berada di studio rekaman Los Angeles dengan judul Beginning of a New Dream.



Bintang bernama asli Jung Ho Seok Itu memberikan keterangan pada klip di akun Instagram pribadinya, “Musik baru segera hadir. 2025.03.”