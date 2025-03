Jennie BLACKPINK Rilis Album Solo Pertama Ruby Hari Ini

Pemilik nama asli Jennie Kim ini mengungkapkan album Ruby terinspirasi dari drama As You Like It karya William Shakespeare yang diterbitkan pada 1623. "Album ini mengusung tema kelahiran, cinta, keyakinan, dan puncak," ungkap penyanyi 29 tahun itu.

Album Ruby terdiri dari lagu 'Intro: JANE dengan FKJ,' 'like JENNIE,' 'start a war,' 'Handlebars (feat. Dua Lipa),' 'with the IE (way up),' 'ExtraL (feat. Doechii),' 'Mantra,' 'Love Hangover (feat. Dominic Fike),' 'ZEN,' 'Damn Right (feat. Childish Gambino, Kali Uchis),' 'FTS,' 'Filter,' 'Seoul City,' 'Starlight,' dan 'twin.'