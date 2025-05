Katycats, Ayo Berburu Tiket Tambahan Konser Katy Perry

BISNIS.COM, Jakarta - Penyanyi Katy Perry yang akan tampil dalam rangkaian The Prismatic World Tour di Jakarta akan menyedot perhatian yang tinggi. Oleh karena itu, tiket kelas Gold dan Diamond untuk konser ini ditambah.



PR and Media Relations Ismaya Group Sarah Deshita mengatakan kursi untuk kelas Gold dan Diamond ditambah demi mengakomodasi keinginan Katycats, sebutan untuk para penggemar Katy Perry. Kendati ditambah, jumlahnya sangat terbatas.



Dia tak menyebut berapa jumlah penambahan yang dilakukan dan hanya mengimbau agar Katycats segera membeli tiket sebelum kehabisan. "Jumlahnya sedikit banget. Kita memang buka kembali tapi very limited," ujarnya dalam konferensi pers di Blowfish, Plaza City Jakarta, Selasa 5 Mei 2015.



Sejak sebulan lalu telah ditambah kelas baru untuk konser ini. Adapun kelas tersebut adalah Festival 3 dengan harga Rp 950.000 atau hanya berbeda Rp 50.000 dengan kelas Tribun, yang dijual seharga Rp 900.000.



Di kelas Festival 3, kata dia, penonton bisa menikmati penampilan penyanyi yang mengeluarkan album Prism itu dengan berdiri. Sementara, pada kelas Tribun tersedia kursi yang telah diberi nomor sesuai voucher elektronik. "Tambahan Festival 3 sudah ditambah sebulan lalu. Untuk mahasiswa-mahasiswa. Free standing, harganya Rp 950.000," katanya.



Harga tiket lainnya, Rp 1,4 juta untuk kelas Festival 1, Rp 2,3 juta untuk kelas Festival 2, dan Rp 3 juta untuk kelas Gold A dan B, dan Rp 5 juta untuk kelas Diamond A dan B.



Setiap pembelian, katanya, harus berupa electronic voucher atau e-voucher. E-voucher nantinya ditukar pada 7 Mei sampai 8 Mei 2015 mulai pukul 11.00 hingga 21.00 di Piazza, Mal Gandaria City dan Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City mulai pukul 11.00 pada 9 Mei sebelum pertunjukan dimulai. Bila tak mendapat e-voucher, sudah dipastikan tiket yang dibeli bukanlah yang asli.



"Kalau enggak dapat e-voucher bisa dipastikan itu tiketnya palsu. Nanti e-voucher ditukar sama wristband di Piazza Mal Gandaria City tanggal 7 dan 8 Mei jam 11 sampai jam 9. Kalau enggak bisa, bisa tukar di ICE di hari H mulai jam 11," jelasnya.



BISNIS.COM