Keseruan Fan Meeting Hwang In Youp: Tampilkan Sejumlah Lagu dan Tarian

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan Hwang In Youp sukses menggelar fan meeting keduanya di Indonesia pada Sabtu, 15 Februari 2025. Acara bertajuk 2024-25 HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR [IN LOVE] In Jakarta itu berlangsung di The Kasablanka Hall, Jakarta.

Dalam acara yang berlangsung selama sekitar tiga jam itu, pemain drama Family by Choice tersebut banyak membuat kenangan indah dengan HIYILY, sebutan bagi penggemarnya. Terlebih karena fan service Hwang In Youp yang totalitas dan mampu membuat banyak penggemar antusias. Permintaan mereka selalu dituruti oleh aktor berusia 34 tahun itu.

Perpaduan antara keramahan Hwang In Youp dan semangat penggemar membuat atmosfer acara temu penggemar itu menyenangkan dan penuh tawa. Timbal balik yang setara antara idola dan penggemar juga membuat waktu berjalan lebih cepat. Berbagai keseruan pun terjadi dalam acara tersebut. Apa saja? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini. Hwang In Youp Bawakan Sejumlah Lagu Populer

Acara jumpa penggemar itu dimulai dengan Hwang In Youp yang menyanyikan lagu “You Were Beautiful” milik DAY6. Lambat laun, penggemar pun bernyanyi bersama aktor kelahiran 19 Januari 1991 tersebut.

Pemeran Han Seo Jun dalam drama True Beauty itu juga membawakan sejumlah lagu lain, seperti “Birds of A Feather” milik Billie Eilish, “Slow Dancing” dari V, dan “Flower Pot” yang dipopulerkan Alex Chu. Lagu “Flower Pot” itu sebelumnya pernah dinyanyikan Hwang In Youp di drama True Beauty episode 14. Hwang In Youp Berencana Ajak Keluarga ke Bali

Aktor Korea Selatan Hwang In Youp dalam acara "2024-25 HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR [IN LOVE] In Jakarta" di The Kasablanka Hall, Sabtu, 15 Februari 2025. TEMPO/Raden Putri

Dalam sesi bincang-bincang, Hwang In Youp menyebutkan bahwa dia menyukai musim panas, sehingga dia merasa sangat cocok dengan cuaca di Jakarta yang cerah. Dia pun mengungkapkan rencananya untuk mengajak keluarganya pergi berlibur ke Bali.

“Mungkin saya akan merencanakan ke Bali kali ya bersama keluarga saya. Ketemu di Bali, ya?” ucap aktor tersebut. Penonton pun bersorak, menantikan momen liburan sang idola bersama keluarganya. Hwang In Youp Spoiler Drama Terbaru

Aktor yang memulai kariernya sebagai model itu juga memberikan sejumlah bocoran terkait proyek drama terbaru yang sedang digarapnya, yakni Dear X. Ini adalah drama adaptasi Webtoon berjudul serupa yang akan mempertemukan Hwang In Youp dengan aktris Kim Yoo Jung.

“Yang bisa dilihat adalah peran saya yang angkuh, dingin, tapi seksi juga. Jadi seksi tapi dingin,” kata Hwang In Youp memberikan spoiler terkait karakternya di drama Dear X.

Dia juga mengungkapkan bahwa karakter yang dia perankan tidak akan mengungkapkan perasaan cinta secara langsung, melainkan hanya melalui tatapan. “Jadi untuk di karya selanjutnya, saya akan mengungkapkan cinta dengan tatapan mata saja. Jadi tanpa bicara,” ujarnya. Oleh karena itu, dia berusaha agar dia bisa menyampaikan perasaan itu melalui tatapan. Hwang In Youp Minta Rekomendasi Makanan Indonesia

Aktor Korea Selatan Hwang In Youp dalam acara "2024-25 HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR [IN LOVE] In Jakarta" di The Kasablanka Hall, Sabtu 15 Februari 2025. TEMPO/Raden Putri

Hwang In Youp mengatakan bahwa dia telah mencoba berbagai makanan yang populer dari Indonesia, seperti nasi goreng dan mie goreng. Dia pun meminta rekomendasi berbagai makanan Indonesia lain untuk dicicipinya di lain waktu.

“Jadi kalau makanan yang terkenal di Indonesia tuh semua sudah dicobain rasanya. Jadi saya mau dengar rekomendasi besok saya harus cobain apa?” tanya dia. Seketika, saut-sautan penggemar menggema untuk memberikan rekomendasi makanan kepada Hwang In Youp.

Indra Herlambang sebagai pembawa acara membantu mengumpulkan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Mulai dari seblak, soto betawi, sate, nasi padang, hingga rujak. Hwang In Youp Penuhi Berbagai Permintaan Penggemar

Pada acara tersebut, Hwang In Youp juga menuruti sejumlah permintaan dari penggemar. Di antaranya melakukan aegyo atau bertingkah laku lucu, seperti membuat lima jenis pose hati dan memberikan flying kiss. Dia juga membuat morning call menggunakan bahasa Indonesia, dan melakukan sejumlah dance challenge dari lagu-lagu viral, seperti “Home Sweet Home” milik G-Dragon, lagu “Okey Dokey” milik Mino dan Zico, “Ice on My Teeth” yang dipopulerkan oleh ATEEZ, dan “Igloo” dari Kiss of Life. Hwang In Youp Berterima Kasih dan Ingin Bertemu Lagi

Hwang In Youp mengungkapkan bahwa dia merasa sangat bersyukur bisa bertemu dengan penggemarnya. Dia juga selalu senang setiap kali berkunjung ke Indonesia, dan berterima kasih atas sambutan hangat, energi dan hati penggemar yang selalu cerah.

“Jadi mau mengucapkan terima kasih atas waktunya yang kalian berikan kepada saya. Saya juga merasa senang sekali, orang-orang yang cantik dengan hati yang cantik juga terus mendukung saya,” kata Hwang In Youp.

Merasa semakin dekat dengan penggemar, Hwang In Youp berharap bisa kembali bertemu di lain kesempatan. “Semoga bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan,” ujarnya.