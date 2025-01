Konser Musik Dunia 2018, dari Liam Gallagher hingga Katy Perry

TEMPO.CO, Jakarta - Pentas musik Tanah Air pada 2018 diperkirakan bakal semakin semarak. Sejak akhir tahun ini, sederet penyanyi maupun grup band dari mancanegara sudah dipastikan bakal menyapa penggemarnya. Mereka dijadwalkan tampil di atas panggung membawakan musik dari beragam genre, mulai dari pop, rock, hingga electronic dance music.

Membuka tahun 2018, mantan vokalis grup musik Oasis bakal menyapa penggemarnya di Indonesia untuk pertama kalinya lewat konser bertajuk LIAM GALLAGHER of OASIS – WORLD TOUR 2018 yang dipersembahkan The Playmaker bekerja sama dengan Nada Promotama selaku promotor. Sebelumnya, konser ini direncanakan berlangsung 8 Agustus 2017, namun diundur menjadi 14 Januari 2018. Liam Gallagher. Foto: guardian.co.uk

“Antusias penggemar Liam Gallagher tetap tinggi meskipun konser yang seharusnya digelar pada 8 Agustus 2017 lalu sempat ditunda,” ujar Abe Aditya, Public Relation Nada Promotama.

Pihak Promotor memastikan bagi para fans yang telah membeli tiket konser tertanggal 08 Agustus 2017, tetap berlaku untuk konser 14 Januari 2018 yang berlangsung di Ecovention Ancol, Jakarta Utara itu.

Selain Liam Gallagher, berikut band dan penyanyi internasional yang dipastikan bakal menghibur penggemarnya sepanjang 2018:

The XX The XX. bbc.co.uk

Band indie pop asal inggris, The XX akan menyambangi Jakarta dengan menggelar konser bertajuk I See You Tour 2018 di Hall B3 JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 23 Januari 2017. The XX jadi perhatian dunia musik setelah melepas album debut xx pada 2009, dilanjutkan dengan album Coexist pada tahun 2012. Pada tahun 2017 ini, The XX yang beranggotakan Oliver Sim ( bass dan vokal ), Romy Madley Croft ( gitar dan vokal ) serta Jamie XX (synths, drums, keybord, violin dan vokal ) merilis album ketiganya yang bertajuk I See You.

Tiket konser band beraliran indie pop tersebut, melansir dari laman Ismaya Live, sudah mulai dijual dari harga Rp149.000 untuk early bird GA Section 2, hingga Rp 690.000 untuk VIP.



Incubus Grup band Incubus dalam konser " Incubus Live In Jakarta 2011" di Istora Senayan, Jakarta, (26 /7). ANTARA/Teresia May

Band asal Amerika Serikat Incubus akan menyapa para penggemarnya pada 7 Februari 2018 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Berbeda dengan Liam Gallagher yang baru pertama kali manggung di Indonesia, Incubus pernah menggelar konser di Jakarta pada 2008 dan 2011.

Tahun ini, konser Incubus dipromotori PT Dyan Mas Entertaiment Asia (DM Asia). Untuk tiket presale, dibanderol dengan harga Rp 500 ribu untuk kelas Festival dan Rp 750 ribu untuk kelas Front Stage. Adapun untuk harga normal, penonton harus merogoh kocek sebesar Rp900 ribu untuk kelas Front Stage Festival dan Rp650 ribu untuk kelas Tribun.

Paramore

Untuk ketiga kalinya, grup band asal Amerika Serikat Paramore akan kembali menggelar konser di Indonesia. Paramore yang beranggotakan Hayley Williams (vokal), Taylor York (gitar) dan Zac Farro (drum) menggelar konser di Jakarta pada 16 Februari 2018 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang, Banten. Paramore. schatzytha.student.umm.ac.id

Konser bertajuk Paramore Tour Four Indonesia ini merupakan bagian rangkaian tur promosi album ke-5 mereka, After Laughter yang telah menduduki posisi nomor satu Billboard’s 25 Best Rock Albums 2017, Critics’ Picks

Konser ketiga ini adalah hasil kolaborasi antara MCM Live, Sonic Live Asia, Gudlive Pro, dan Pop Entertainment. Tiketnya mulai dijual pada 29 Desember 2017 mulai pukul 14.00 WIB melalui BookMyShow. Tersedia 2000 tiket early bird dengan Rp1.000.000 untuk early bird Festival A dan Rp850.000 untuk Earlybird Festival B.

Setelah tiket early bird habis, harganya naik menjadi Rp1.500.000 untuk Festival A dan Rp1.250.000 untuk Festival B.

Fifth Harmony Fifth Harmony saat tampil dalam acara MTV Video Music Awards 2017 di Inglewood, California, 28 Agustus 2017. Chris Pizzello/Invision/AP

Grup vokal perempuan asal Amerika Serikat Fifth Harmony akan menggelar konser perdana di Indonesia. Grup vokal hasil ajang pencarian bakat ini akan menyapa para penggemarnya pada 12 Maret 2018 di The Kasablanka, Jakarta.



Konser bertajuk Fifth Harmony: PSA Tour 2018 ini dipromotori oleh Lima Dimensi Production dan Indonesia Music Network. Adapun tiket konser tersebut bisa diperoleh melalui laman tiketmusik.com dengan harga mulai Rp 850 ribu hingga Rp1,5 juta yang akan dibuka dalam 3 kategori, yaitu VIP (Standing), Festival-A dan Festival-B.

The Chainsmokers The Chainsmokers. Dok. Ist

Duo DJ Andrew Taggart dan Alex Pall yang tergabung dalam The Chainsmokers akan menggelar konser di Jakarta International Expo, Kemayoran, pada 30 Maret 2018 mendatang. The Chainsmoker didatangkan oleh promotor Townsquare Entertainment dan Third Eye Management.



Tiket dibanderol mulai Rp 900 ribu sampai Rp 2 juta. The Chainsmoker mulai dikenal sejak 2014 melalui lagu berjudul Selfie. Pada 2015, lagu mereka Roses berhasil mencapai top 10 di Billboard Hot 100. The Chainsmoker juga telah berhasil meraih sejumlah penghargaan seperti Grammy Award, American Music Award, dan Billboard Music Awards.

The Script The Script akan gelar konser di Indonesia 10 April 2018 (thescriptmusic.com)

Band asal Dublin, Irlandia, The Script akan kembali mengguncang panggung musik di Jakarta. Danny O'Donoghue, Mark Sheehan, dan Glen Power siap menggelar konser di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada 10 April 2018 mendatang.

Konser ini merupakan bagian dari tur The Script yang diberi tajuk 'Freedom Child Tour'. Sebelumnya, The Script juga pernah tampil di Jakarta pada 2011 lalu.

Untuk konser kali ini, penjualan tiket dibagi menjadi dua bagian, presale dan normal. Untuk Presale, dibuka mulai 15-31 Desember 2017, yakni Golden Priority Class Rp 990 ribu, Festival Rp 650 ribu, dan Diamond VVIP (termasuk makanan ringan dan minuman) Rp 2,25 juta.

Penjualan tiket dengan harga normal baru akan dibuka pada 1 Januari 2018, dengan rincian Golden Priority Class Rp 1,25 juta, Festival Rp 850 ribu, dan Diamond VVIP (termasuk makanan ringan dan minuman) Rp 2,5 juta.

Katy Perry Katy Perry tampil dengan kerudung merah dalam gelaran konser Witness: The Tour di Staples Center, Los Angeles, 7 November 2017. Willy Sanjuan/Invision/AP

Katy Perry kembali menyambangi Indonesia. Katy Perry akan menggelar konser tur Witness di ICE BSD, Tangerang pada 14 April 2018. Sesuai dengan nama tur, Katy Perry akan banyak membawakan single dari album terbarunya Witness, seperti Chained to the Rhythm dan Swish Swish.