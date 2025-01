Lagu APT. Rose BLACKPINK-Bruno Mars Tembus ke Top 5 Billboard Hot 100

Tak hanya di Amerika Serikat, ‘APT.’ juga berjaya di panggung global. Billboard Global 200 dan Global 200 (Excl. U.S.) mencatat lagu ini sebagai nomor satu selama 10 pekan—mengalahkan Mariah Carey dengan lagu ikoniknya, ‘All I Want for Christmas Is You.’ Lagu ini terus menuai kesuksesan dengan mencatat lebih dari 800 juta streaming di Spotify pada 4 Januari 2024, hanya dalam 78 hari sejak dirilis. Prestasi ini menyamai rekor yang sebelumnya dicetak oleh Jungkook BTS lewat lagu debut solonya, ‘Seven.’