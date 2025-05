LDR, Kisah Cinta dalam Film dan Novel di Eropa

BISNIS.COM, Jakarta - Kekuatan kisah cinta di balik perjalanan mengunjungi tempat-tempat menakjubkan di Eropa ternyata membuahkan dua novel dan dua film sekaligus: LDR. Cassandra Massardi dan Silvarani sebagai penulis novel sekaligus penulis skenario ini meyakini kisah cinta melalui perjalanan bisa memberikan nilai baru dalam cerita. LDR di novel dan film ini kependekan dari L'eternita di Roma dalam bahasa Italia yang berarti "Keabadian Roma" untuk film dan novel pertama dan L'amore di Roma yang berarti "Cinta Roma".



Menurut Cassandra, novel ini dibuat bersamaan dengan filmnya. Kendati demikian, proses pembuatan yang bersamaan itu justru memudahkannya untuk menyelesaikan dua pekerjaan sekaligus.



Namun, dia mengaku pada awalnya tawaran membuat skenario filmlah yang dikerjakannya pertama kali. Seiring berjalannya proses pembuatan cerita, dia pun terpikir untuk menelurkan novel dengan judul yang sama karena ceritanya yang menarik. "Pertamanya memang untuk film karena memang ada project sama Maxima (rumah produksi). Sangat pas karena enggak semua cerita novel bisa dibuat film atau sebaliknya," ujarnya di usai peluncuran novel di Toko Buku Gramedia Matraman, Jakarta, Senin, 27 April 2015.



Kisah novel yang diadaptasi ke dalam film layar lebar itu bercerita tentang perjalanan seorang gadis bernama Carrie ke Italia. Kesempatannya berpelesir seorang diri ini mengantarkannya bertemu sosok-sosok yang turut andil dalam kisah hidupnya.



Dengan latar Menara Colosseum, Spanish Steps, hingga Ponte Sant'Angelo dimulailah petualangan cinta Carrie di tanah Eropa. Penulis skenario yang menyukai karya William Shakespeare berjudul Romeo dan Juliet ini menyulap kata-kata dalam halaman setebal 256 halaman menjadi skenario film berdurasi kurang lebih 90 menit. Namun, tetap terdapat perbedaan cerita dalam novel dan film.



"Prinsipnya bukan skenario yang dibukuin. Tapi kita buat novel atas konsep yang sama. Perbedaan kita sediakan juga," katanya.



Film besutan Guntur Soeharjanto ini diperankan Mentari de Marelle sebagai Carrie, Verrel Bramasta sebagai Demas, dan Al Ghazali sebagai Paul.