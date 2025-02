Lisa BLACKPINK akan Tampil di Oscar Bersama Doja Cat dan RAYE, Bawakan Born Again

TEMPO.CO, Jakarta - The Academy of Motion Picture Arts and Sciences resmi mengumumkan jajaran musisi yang akan tampil di panggung Academy Awards ke-97. Dalam pengumuman yang dirilis pada Selasa, 25 Februari 2025 melalui X. Academy mengkonfirmasi bahwa Lisa akan bergabung bersama Doja Cat dan penyanyi-penulis lagu RAYE yang akan menjadi bagian dari perayaan Oscar tahun ini.