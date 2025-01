Love Scout Episode 8: Hari Pertama Yu Eun Ho dan Kang Ji Yun Pacaran

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Love Scout akan memasuki episode 8 pada Sabtu malam, 25 Januari 2025. Penonton diajak untuk melihat bagaimana kedua karakter utama, Yu Eun Ho dan Kang Ji Yun resmi berpacaran.



Episode yang tayang sehari sebelumnya berakhir dengan adegan Kang Ji Yun dan Yu Eun Ho yang menyadari bahwa mereka saling suka. CEO dan sekretarisnya itu berpelukan di pinggir jalan dan menunjukkan rasa sayangnya.



Bocoran Love Scout Episode 8





Menjelang penayangannya malam ini, beberapa foto adegan Love Scout episode 8 telah dirilis. Yu Eun Ho (Lee Jun Hyuk) dan Kang Ji Yun (Han Ji Min) mulai berkencan. Dengan senyum yang lebar, mereka berpegangan tangan dan berjalan bersama di sebuah taman.



"Hari pertama hubungan Ji Yun dan Eun Ho telah tiba. Nantikan bagaimana perubahan besar dalam hubungan mereka akan membuat hati pemirsa berdebar-debar di episode 8," kata perwakilan dari tim produksi Love Scout, dikutip Soompi.



Selain foto-foto kencan mereka, SBS juga membagikan cuplikan singkat episode baru nanti. Meskipun ketika berada di luar sangat mesra, Kang Ji Yun memutuskan untuk merahasiakan hubungannya dengan Yu Eun Ho dari para anak buahnya di kantor. "Bagaimana bisa kamu tidak menunjukkannya! Lee Jun Hyuk mendapat masalah karena mencoba berkencan di tempat kerja," tulis SBS di Instagram.



Popularitas Love Scout





Love Scout berhasil meraih rating pemirsa tertinggi sementara berkat episode 7 yang tayang pada Jumat, 24 Januari 2025. Menurut Nielsen Korea, Love Scout menempati posisi pertama di slot waktunya dengan rating nasional rata-rata sebesar 11 persen. Angka tersebut menandai rating tertinggi yang dicapai oleh miniseri mana pun minggu ini.



Drama romantis ini sebelumnya naik ke peringkat No. 1 dalam daftar mingguan drama TV yang paling banyak dibicarakan versi Good Data Corporation. Tak hanya itu, Love Scout juga mendominasi daftar pemeran paling dibicarakan. Lee Jun Hyuk dan Han Ji Min masing-masing naik ke posisi No. 1 dan No. 2.



Love Scout tayang mulai Jumat, 3 Januari 2025. Drama berjumlah 12 episode ini tayang setiap Jumat dan Sabtu di SBS, Netflix, dan Vidio. Love Scout menceritakan kisah cinta antara seorang CEO perempuan dengan sekretarisnya yang merupakan ayah beranak satu. "Saya harap Anda merasa terhibur dengan drama kami yang mengharukan ini, dan mohon berikan banyak harapan dan dukungan untuk drama kami. Terima kasih," kata Lee Jun Hyuk kepada Soompi.